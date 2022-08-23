شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تبطئ افتتاح متاجر البقالة الطازجة "Amazon Fresh" في بريطانيا .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية، أن شركة أمازون تعمل حاليا على إبطاء خطتها المتعلقة بنشر متاجر Amazon Fresh في المملكة المتحدة، حيث تسمح هذه المتاجر الصغيرة للعملاء بالتصفح والحصول على ما يريدون، ولكن يبدو أن أزمة تكلفة المعيشة أدت إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يستخدمون المتاجر مما كانت تأمل أمازون، الأمر الذى دفعها إلى تقليل عدد الفروع.

وأوضح تقرير في صحيفة "صنداي تايمز" أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي رفض المناقشات بشأن العشرات من متاجر أمازون فريش الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويوجد حاليًا 19 متجرًا من متاجر Amazon Fresh في المملكة المتحدة منذ افتتاح أول متجر في "إيلينج" غرب لندن في عام 2021، وفي حديث صحيفة "صنداي تايمز"، أوضح أحد المصادر أن تكلفة إنشاء المتاجر كانت أعلى بكثير من متجر بقالة عادي وأن المبيعات في معظمها لم تلبي التوقعات.

ومع ذلك، سيتم إجراء عدد صغير من الافتتاحات هذا العام حيث وقعت أمازون بالفعل عقود إيجار، وقال متحدث باسم الشركة: "نتطلع إلى افتتاح متاجر أمازون فريش إضافية في المستقبل القريب".