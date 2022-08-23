شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية مشاهدة الرسائل دون تنبيه المرسل على سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكثير من المستخدمين فى بعض الأحيان، إلقاء نظرة خاطفة على رسالة دردشة بدلاً من فتحها بالكامل، لأي سبب من الأسباب، ضمنها عدم معرفة الشخص الذي أرسلها بأنك قرأتها.

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك فيجب أن تعلم أن هناك طريقة لعرض رسائلك في سناب شات دون تنبيه المرسل أنك شاهدت رسالته، يطلق عليه "نصف الضرب".

وفي حين أن العمليةبحد ذاتها بسيطة، إلا أن الأمر قد يستغرق بضع محاولات للحصول على تعليق للقيام بذلك.

هل لا يزال بإمكانك التمرير بسرعة نصف على Snapchat؟

اعتبارًا من أغسطس 2022 لا يزال بإمكانك تمرير رسالة نصية على سناب شات وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ومع ذلك فإن الإجماع العام على ميزة Snapchat هذه هو أنه نظرًا لأن القدرة على نصف التمرير لا يبدو أنها ميزة تم إنشاؤها عن قصد (إنها ميزة عرضية أكثر)، فمن المنطقي أن Snapchat يمكن أن يتخلص منها يوم واحد. لكن في الوقت الحالى، لا يزال موجودًا إذا كنت بحاجة إليه.

كيفية التمرير نصف على Snapchat

كما ذكرنا سابقًا فإن نصف الضرب على Snapchat ليس معقدًا، ولكن قد يستغرق الأمر بضع محاولات قبل أن تعتاد على العملية وتنجزها بنجاح، فيما يلي كيفية التمرير نصف على Snapchat:

الخطوة 1: افتح تطبيق Snapchat على جهازك المحمول.

الخطوة 2: حدد رمز الدردشة لعرض رسائل الدردشة الخاصة بك، أو يمكنك التمرير من اليسار إلى اليمين عبر شاشتك لعرض رسائل الدردشة الخاصة بك.

الخطوة 3: اختر رسالة دردشة غير مقروءة لتمرير نصفها.

اضغط مع الاستمرار برفق على أيقونة ملف التعريف لمرسل الرسالة التي ترغب في تمريرها نصفًا.

اسحب إصبعك عبر الشاشة من اليسار إلى اليمين لعرض رسالتك دون فتحها بالكامل.

ستتوسع شاشة الرسائل عبر شاشتك وأنت تسحب إصبعك، لتظهر لك رسالتك، عندما تنتهي لا تترك شاشة الرسالة ببساطة.

اسحب إصبعك للخلف من اليمين إلى اليسار إلى موضعه الأصلي لإغلاق شاشة الرسالة.