شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين التشفير التام بين الأطراف على فيس بوك ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل موقع فيس بوك عناوين الأخبار باستمرار بسبب مخاطر الأمان والخصوصية التي يمثلها لمستخدميه وقد تورط في تسريبات لبيانات المستخدم عدة مرات، وأدت الجهود التي تبذلها شركة وسائل التواصل الاجتماعي نحو جعل بيانات المستخدم أكثر أمانًا إلى توفير تشفير شامل لمكالمات ورسائل فيس بوك ماسنجر، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول وكيفية تمكين ميزة فيس بوك ماسنجر هذه.

ما هو التشفير التام بين الأطراف؟ تضمن المحادثة المشفرة من طرف إلى طرف أن المعلومات التي ترسلها وتتلقاها آمنة من اللحظة التي تغادر فيها جهازك حتى تصل إلى المستلم. هذا يعني أنه لا أحد، بما في ذلك فيس بوك، يمكنه رؤية أو سماع ما يتم إرساله أو قوله أثناء هذا التسليم، ويتم تأمين وحماية مكالماتك ورسائلك في محادثة ما باستخدام التشفير من طرف إلى طرف بحيث يمكنك أنت والشخص الآخر فقط رؤيتها أو سماعها أو قراءتها.

كيف يعمل التشفير التام بين الأطراف في فيس بوك ماسنجر؟ تتم حماية المحادثة المشفرة من طرف إلى طرف بواسطة مفتاح فريد يتم تخزينه على كل جهاز مشارك في المحادثة. يقفل جهازك الرسالة حيث يتم إرسالها عندما ترسلها في محادثة مشفرة من طرف إلى طرف. يمكن فقط للجهاز الذي لديه حق الوصول إلى أحد المفاتيح الفريدة لتلك المحادثة إلغاء قفل هذه الرسالة. الأمر نفسه ينطبق على المحتوى في المحادثات الصوتية والمرئية الخاصة بك.

تمكين التشفير من طرف إلى طرف على فيس بوك ماسنجر 1. افتح تطبيق فيس بوك ماسنجر على هاتفك الذكي.

2. حدد خيار الدردشات من القائمة السفلية.

3. اضغط على أيقونة تحرير التي تشبه القلم والمتاحة في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك.

4.قم بتشغيل مفتاح التبديل لرمز القفل في أعلى اليمين.

5. ثم حدد اسم الشخص الذي تريد الدردشة معه.