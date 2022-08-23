شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوكا مايسترى المدير المالى لأبل يبيع أسهما بقيمة 16.9 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع المدير المالي لشركة أبل Luca Maestri أسهماً بقيمة 16.9 مليون دولار كجزء من خطة تداول مرتبة، وذلك وفقًا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث تم تنفيذ الصفقات على شريحتين، وكانت إحدى الصفقات لـ 66390 سهمًا، بيعت مقابل 174.66 دولارًا لكل منها، بينما كانت الأخرى 30345 سهمًا بسعر 175.60 دولارًا لكل سهم.

وتشير MacRumors إلى بيع ما مجموعه 96735 سهمًا بواسطة Maestri، وأشار التقرير إلى أن "الصفقات تمت وفق خطة تداول محددة سلفًا اعتمدتها شركة مايستري في نوفمبر 2020 ، وفقًا لقوانين التداول من الداخل"، ولا يزال مايستري يحتفظ بحوالي 110 آلاف سهم من أسهم شركة آبل بعد البيع ، وفقًا لإيداع هيئة الأوراق المالية الأمريكية.

وانضم Maestri إلى أبل في عام 2013 ويقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي Tim Cook، وأغلق سهم شركة أبل عند 171.52 دولارًا يوم الجمعة وارتفع بنسبة 32 ٪ تقريبًا منذ يونيو، وعلى الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي العالمية، شهدت أبل رقماً قياسياً في الربع في يونيو مع زيادة في الإيرادات بنسبة 2٪ (على أساس سنوي) بقيمة 83 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة مبيعات الخدمات بنسبة 12٪.

وارتفعت إيرادات iPhone من 39.5 مليار دولار إلى 40.7 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو - بزيادة قدرها 3 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وقال مايستري: "استمرت نتائج الربع في حزيران (يونيو) في إثبات قدرتنا على إدارة أعمالنا بفعالية على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة".

وقال: "لقد وضعنا رقمًا قياسيًا في الإيرادات لربع يونيو، ووصلت قاعدة الأجهزة النشطة المثبتة لدينا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في كل قطاع جغرافي وفئة منتج"، وخلال هذا الربع، حققت أبل ما يقرب من 23 مليار دولار من التدفقات النقدية التشغيلية، وأعادت أكثر من 28 مليار دولار إلى مساهميها.