شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح كروم على أجهزة الكمبيوتر يحصل على ميزة " RSS " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على إضافة قارئ RSS مضمن إلى متصفح كروم منذ فترة من الوقت، حيث قدمت الشركة قارئ RSS في كروم لنظام أندرويد العام الماضي، ويشير تطور جديد إلى أن الميزة قد تظهر قريبًا على سطح المكتب و كروم OS.

وتم اكتشاف الميزة الجديدة للمتصفح في شفرة المصدر لإصدار كروم 106، ويذكر رمز المصدر مصطلح "موجز الويب" الذي يشير بوضوح إلى أن الشركة تخطط لإحضار قارئ RSS مع كروم.

وكشفت التقارير أيضًا أن جوجل Reader الجديد سيكون قادرًا على سحب الخلاصات حتى من موقع الويب الذي لا يدعم في الأصل موجز RSS، وفي حين أن هناك العديد من الأدوات المتاحة التي تنظم المحتوى من مواقع الويب التي تدعم تغذية RSS، ومع ذلك ، من الجيد أن ترى أن جوجل تخطط للمضي قدمًا في الأمور من خلال إضافة القدرة على سحب الخلاصة من مواقع الويب غير المتوافقة مع RSS.

وبالنظر إلى أن الميزة تم العثور عليها في الكود المصدري لـ كروم 106، نفترض أنها ستصل مع الإصدار المذكور من متصفح الويب ونظام التشغيل كرومOS الذي من المتوقع أن يصل في أواخر سبتمبر، وذكر Felt أيضًا أن إصدار الجوال من موجز RSS على كروم يرجع أيضًا إلى بعض التحسينات قبل ظهوره لأول مرة على سطح المكتب.

وذكر المهندس أيضًا أن الميزة قيد التنفيذ وأن إصدار الهاتف المحمول يحتاج إلى تحسين قبل أن يصبح جاهزًا على أجهزة سطح المكتب، ويبدو أن الهدف هو كروم 106، والذي من المقرر إصداره في أواخر سبتمبر، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن أداة قارئ RSS في جوجل كروم يتم اختبارها حاليًا في إصدار كروم 106 بناء قناة التطوير جنبًا إلى جنب مع قناة كرومOS Dev، ولكن يتم إيقاف تشغيله افتراضيًا ويتطلب التنشيط اليدوي.