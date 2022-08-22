شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تعلن 4 مقترحات جديدة لمهمة الفيزياء الفلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أنها تدرس أربعة مقترحات مهمة جديدة لدراسة موضوعات في الفيزياء الفلكية، تم تمويل كل من العروض لمدة تسعة أشهر من دراسة المفاهيم، وبعد ذلك سيتم اختيار اثنين ليتم إطلاقهما في عامي 2027 و 2028.

وتغطي مفاهيم المهام الأربعة موضوعات تشمل دراسة السماء في نطاق الأشعة فوق البنفسجية للتعرف على تطور المجرات، واستخدام التلسكوبات الحساسة للأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية لدراسة الأحداث القصيرة مثل انفجارات المستعر الأعظم، والبحث في السماء بأكملها تقريبًا عن اندفاعات أشعة جاما، و دراسة انفجارات أشعة جاما من محطة الفضاء الدولية.

وتعد المفاهيم جزءًا من برنامج المستكشفين متوسط ​​الحجم التابع لوكالة ناسا، مقسمة إلى قسم المستكشف المتوسط ​​وقسم مهام الفرص حسبما نقل موقع Digitartlends.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا في مقر ناسا بواشنطن، في بيان: "يتمتع برنامج المستكشفين التابع لناسا بتقليد فخور في دعم الأساليب المبتكرة للعلم الاستثنائي، وهذه الاختيارات تحمل نفس الوعد". "من دراسة تطور المجرات إلى الأحداث المتفجرة عالية الطاقة، تلهم هذه المقترحات في نطاقها وإبداعها لاستكشاف المجهول في عالمنا."

الفيزياء الفلكية موضوع لا يحظى دائمًا بقدر من الاهتمام العام مثل موضوعات مثل علوم الكواكب ، ولكن من الأهمية بمكان فهم الأجسام الفلكية من الأجسام الأصغر مثل الكواكب والأقمار وصولًا إلى المجرات بأكملها وكيفية تفاعلها. يمول برنامج المستكشفين مشروعات في موضوعات مثل الجيوفيزياء والفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية.

تتضمن مهام برنامج المستكشفين السابقة تلسكوب الفضاء الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء NEOWISE ، والذي رصد لأول مرة مذنبًا قريبًا من الأرض، وهو تلسكوب NuSTAR X-ray ، الذي قدم أخبارًا لتحديد الغرابة الكونية في الطول الموجي للأشعة السينية ، والقمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية أو TESS ، الذي اكتشف أكثر من 5000 من الكواكب الخارجية المرشحة.

يتضمن البرنامج أيضًا مهمة SPHEREx القادمة، والتي تقوم بمسح السماء بأكملها للتحقق من أصول الكون، والتي من المقرر إطلاقها في عام 2025.

تتمثل فكرة البرنامج في تمويل مهمات منخفضة التكلفة نسبيًا، وبالتالي فإن المهام المختارة مؤخرًا في إطار برنامج Medium Explorer سيكون لها ميزانية إجمالية قدرها 300 مليون دولار لا تشمل مركبة الإطلاق، في حين أن مهمة مهمة الفرص لديها ميزانية إجمالية قدرها 80 مليون دولار.