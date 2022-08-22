شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد المجرات البعيدة تتلألأ فى أكبر صورة لجيمس ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر عجائب الكون بالكامل مرة أخرى بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، حيث أصدر فريق من برنامج مسح ويب Webb أكبر صورة لـ Webb، تظهر مجموعة مبهرة من المجرات المنتشرة عبر خلفية الفضاء.

الصورة مأخوذة من برنامج CEERS أو Cosmic Evolution Early Release Science ، والذي يقوم بمسح رقعة من السماء بالقرب من مقبض كوكبة Big Dipper.

الهدف من المسح هو البحث عن مجرات بعيدة للغاية من خلال النظر إلى منطقة معتمة بشكل عام في السماء بعيدة عن مصادر الضوء الساطع، مثل مستوى النظام الشمسي ومركز مجرة ​​درب التبانة، بالنظر إلى هذه المنطقة المعتمة ، يمكن لـ Webb رؤية مجرات بعيدة خافتة للغاية حيث لا يتم حجبها بمصادر الضوء الساطع القريبة.

"لقد كنت أنتظر وقتًا طويلاً لمشاركة هذا، وقد حان الوقت أخيرًا" أعلنت الباحثة ريبيكا لارسون بمرح على تويتر.

"هل تريد أن ترى أكبر صورة التقطها JWST للمجرات حتى الآن ؟ صورة الفسيفساء الملونة الخاصة بنا منceers jwst جاهزة، وهناك العديد من المجرات بداخلها! " حسبما نقل موقع Digitartlends.

"تحقق من صورتنا الملونة المذهلة"، هذا ما قاله الباحث الرئيسي ستيف فينكلشتاين. "قم بتنزيل الإصدار عالي الدقة وافقد نفسك في كل المجرات"

كما يقترح الباحثون، يجب أن تذهب إلى موقع CEERS لترى الصورة عالية الدقة بكل تفاصيلها المذهلة. هذه هي أكبر منطقة مسح لـ Webb وتتكون من أربع صور من إجمالي 10 مخطط لها للمسح، تم التقاطها باستخدام أداة Webb's NIRCam في يونيو 2022.

ومن المقرر إجراء المزيد من الملاحظات في وقت لاحق من هذا العام.

بالإضافة إلى تقديم صور مذهلة، تلعب مثل هذه الاستطلاعات دورًا مهمًا في تحديد أهداف مثيرة للاهتمام لمتابعة الدراسة.

تشتمل هذه الفسيفساء على أجسام مثل مجموعة من المجرات المتفاعلة يطلق عليها اسم "Space Kraken"، وهو مستعر أعظم رصد في زوج من المجرات المتفاعلة، ومجرة بعيدة للغاية سميت باسم مايسي ابنة فينكلشتاين.