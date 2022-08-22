تقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة.. هل تتأثر مصر بطقس السعودية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية طقساً متقلباً، حيث تأثرت بسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأجاب الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على سؤال حول إمكانية أن تتأثر مصر بمثل هذه الأجواء التى شهدتها السعودية.

وقال شاهين، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن ما شتهده السعودية مختلف تماماً عن الأجواء التي تشهدها مصر .

وأضاف شاهين أن مصر تتأثر بامتداد منخفض الهند ويتسبب ذلك فى ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن العوامل المسببة لسقوط الأمطار فى السعودية غير موجودة فى مصر، مطمئنا المواطنين: "الأجواء مستقرة بشكل كبير ولا فرص لسقوط الأمطار" .