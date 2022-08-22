شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط صورة لآلاف النجوم بالقرب من بعضها البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك باحثو هابل صورة تم جمعها بواسطة تلسكوب عمره 30 عامًا، ويظهر هذا الأسبوع كتلة كروية مبهرة باسم NCG 6540.

الكتلة الكروية هي مجموعة من عشرات الآلاف أو حتى الملايين من النجوم، والتي يتم تجميعها بشكل وثيق معًا وتحتفظ بها في كتلة بسبب جاذبيتها المشتركة.

وتم تصوير هذه المجموعة الكروية الخاصة باستخدام اثنين من أدوات هابل، كاميرا المجال الواسع 3 والكاميرا المتقدمة للاستطلاعات حسبما نقل موقع Digitartlends.

تقع هذه المجموعة على بعد حوالي 17000 سنة ضوئية وتقع في كوكبة القوس.

لوحظ لأول مرة في عام 1784 من قبل ويليام هيرشل، الذي صنفه في الأصل على أنه "سديم خافت"، لكن طبيعته الحقيقية كعنقود كروي لوحظت عندما لاحظها عالم فلك سيلتيك ستانيسلاف جورج دجورجوفسكي في عام 1986.

يمكن أن تساعد دراسة هذه المجموعات الضخمة من النجوم علماء الفلك في معرفة المزيد عن تطور النجوم والمجرات ، وقد تم جمع هذه الصورة كجزء من دراسة عن العناقيد الكروية داخل مجرة ​​درب التبانة.

كما أوضح علماء هابل ، "حدق هابل في قلب NGC 6540 لمساعدة علماء الفلك على قياس أعمار وأشكال وهياكل العناقيد الكروية باتجاه مركز مجرة ​​درب التبانة.

يحجب الغاز والغبار اللذان يغطيان مركز مجرتنا بعض الضوء من هذه العناقيد ، بالإضافة إلى تغيير ألوان نجومها بمهارة، تحتوي العناقيد الكروية على رؤى حول أقدم تاريخ لمجرة درب التبانة، ولذا فإن دراستها يمكن أن تساعد علماء الفلك فهم كيف تطورت مجرتنا. "