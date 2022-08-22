شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل تعيد ميزة المؤقت لمحرك البحث الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جوجل إعادة ميزة تم إيقافها عن العمل في نهاية الشهر الماضي، وهي ميزة المؤقت أو "The timer feature" في بحث جوجل والتي سمحت للمستخدمين بتعيين مؤقت أو ساعة إيقاف تعمل الآن مرة أخرى، وسيتمكن المستخدمون الذين سيكتبون أوامر ويبحثون عنها مثل "ضبط المؤقت لمدة 10 دقائق" و"بدء ساعة الإيقاف" على سطح المكتب أو إصدارات الويب للجوال من بحث جوجل، الآن من رؤية أداة مع المؤقت المذكور (الذي بدأ تلقائيًا) أو ساعة التوقيف.

وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، قام أحد مهندسي جوجل مؤخرًا بتغريد حول عودة الميزة من حسابه الرسمي على Twitter، وأضاف أيضًا أنه كان على علم بالمشكلة لكنه لم يتمكن من تقديم إجابة مرضية حول عودة الميزة حتى الآن، وعلاوة على ذلك، أكد أيضًا العودة النهائية للميزة في بداية الشهر لكنها لم تتمكن من تقديم جدول زمني واضح.