حل مشكلة فيسبوك ماسنجر بعد التحديث الأخير لفيسبوك على اندرويد

فيسبوك ماسنجر من التطبيقات التي لا غنى عنها لأي مستخدم وسائل تواصل اجتماعي على الهواتف الذكية، مع التحديثات المستمرة لفيسبوك والتحديثات المستمرة لماسنجر للأسف تظهر عيوب ومشاكل عشوائية مع الوقت، في الفترة الأخيرة ظهرت مشكلة من مشاكل فيسبوك الجديدة وهي ان تطبيق ماسنجر لا يعرض لك الـinbox الخاص بك، بل يعرض لك الرسائل الخاصة بالصفحات التي انت Admin فيها، المشكلة غريبة كعادة كل مشاكل فيسبوك، في هذا المقال سنتحدث حول كيفية حل هذه المشكلة، الخطوات ليست كثيرة لكن فلنجرب

حذف بيانات فيسبوك ماسنجر

حذف بيانات التطبيق هو احد خطوات حل مشاكل أي تطبيق على نظام اندرويد، في الأغلب فإن بيانات التطبيق قد تتداخل وتتعطل بسبب أي مشكلة في التحديث او في التثبيت، فالحل الأول ويمكن انه بنسبة كبيرة احد الحلول التي تنجح مع العديد من الناس هو حذف بيانات التطبيق، الخطوات ثابتة في أي هاتف اندرويد فتابع الخطوات الآتية.

الخطوات

افتح تطبيق الإعدادات

اختر Apps

اختر Messenger

اختر Storage

قم بالضغط على Clear Data وClear Cache

اعد تثبيت التطبيق

عند حدوث مشاكل في تثبيت تحديث للتطبيق انت بنسبة كبيرة لا تُدرك الخطأ ولا يظهر لك سبب الخطأ بسبب ان المشكلة جائت في تحديث التطبيق نفسه، فالحل الأمثل هنا هو اعادة تثبيت التطبيق من البداية للتخلص من كل المشاك التي توجد به، جرب ان تقوم بإزالة فيسبوك ماسنجر واعادة تثبيته من جديد فقد ينفع معك هذا الحل بنسبة كبيرة

تحميل فيسبوك ماسنجر

السعر: Free

معضلة فيسبوك ماسنجر وفيسبوك مع الأعطال العشوائية

فيسبوك دائمًا ما يمتلئ بالمشاكل الغريبة، منها ان تجده يحول وحده بين الوضع الليلي والوضع المضئ، او ان تجد شريط الأدوات الخاص به يتغير مكانه من الأعلى للأسفل او أي عيب آخر، توقع أي عيوب عشوائية وأعطال عشوائية من فيسبوك ولا تتوقع الإستقرار، لازال هذا التطبيق من أسوأ التطبيقات على الهواتف المحمولة فتعايش معه.