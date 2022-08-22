علوم وتكنولوجيا

حل مشكلة فيسبوك ماسنجر بعد التحديث الأخير لفيسبوك على اندرويد

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محمود هاني 0 تبليغ

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فيسبوك ماسنجر من التطبيقات التي لا غنى عنها لأي مستخدم وسائل تواصل اجتماعي على الهواتف الذكية، مع التحديثات المستمرة لفيسبوك والتحديثات المستمرة لماسنجر للأسف تظهر عيوب ومشاكل عشوائية مع الوقت، في الفترة الأخيرة ظهرت مشكلة من مشاكل فيسبوك الجديدة وهي ان تطبيق ماسنجر لا يعرض لك الـinbox الخاص بك، بل يعرض لك الرسائل الخاصة بالصفحات التي انت Admin فيها، المشكلة غريبة كعادة كل مشاكل فيسبوك، في هذا المقال سنتحدث حول كيفية حل هذه المشكلة، الخطوات ليست كثيرة لكن فلنجرب

حل مشكلة فيسبوك ماسنجر بعد التحديث الأخير لفيسبوك على اندرويد

حذف بيانات فيسبوك ماسنجر

حذف بيانات التطبيق هو احد خطوات حل مشاكل أي تطبيق على نظام اندرويد، في الأغلب فإن بيانات التطبيق قد تتداخل وتتعطل بسبب أي مشكلة في التحديث او في التثبيت، فالحل الأول ويمكن انه بنسبة كبيرة احد الحلول التي تنجح مع العديد من الناس هو حذف بيانات التطبيق، الخطوات ثابتة في أي هاتف اندرويد فتابع الخطوات الآتية.

الخطوات

  • افتح تطبيق الإعدادات
  • اختر Apps

حل مشكلة فيسبوك ماسنجر بعد التحديث الأخير لفيسبوك على اندرويد 1
  • اختر Messenger

حل مشكلة فيسبوك ماسنجر بعد التحديث الأخير لفيسبوك على اندرويد 2
  • اختر Storage

حل مشكلة فيسبوك ماسنجر بعد التحديث الأخير لفيسبوك على اندرويد 3
  • قم بالضغط على Clear Data وClear Cache

حل مشكلة فيسبوك ماسنجر بعد التحديث الأخير لفيسبوك على اندرويد 4

اعد تثبيت التطبيق

عند حدوث مشاكل في تثبيت تحديث للتطبيق انت بنسبة كبيرة لا تُدرك الخطأ ولا يظهر لك سبب الخطأ بسبب ان المشكلة جائت في تحديث التطبيق نفسه، فالحل الأمثل هنا هو اعادة تثبيت التطبيق من البداية للتخلص من كل المشاك التي توجد به، جرب ان تقوم بإزالة فيسبوك ماسنجر واعادة تثبيته من جديد فقد ينفع معك هذا الحل بنسبة كبيرة

تحميل فيسبوك ماسنجر

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معضلة فيسبوك ماسنجر وفيسبوك مع الأعطال العشوائية

فيسبوك دائمًا ما يمتلئ بالمشاكل الغريبة، منها ان تجده يحول وحده بين الوضع الليلي والوضع المضئ، او ان تجد شريط الأدوات الخاص به يتغير مكانه من الأعلى للأسفل او أي عيب آخر، توقع أي عيوب عشوائية وأعطال عشوائية من فيسبوك ولا تتوقع الإستقرار، لازال هذا التطبيق من أسوأ التطبيقات على الهواتف المحمولة فتعايش معه.

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المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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