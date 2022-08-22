شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتخلى نتفليكس عن الإعلانات التجارية لبعض أنواع المحتوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر التفاصيل حول فئة نتفليكس القادمة المدعومة بالإعلانات في الظهور، قال أحدث الأشخاص الذين يزعمون أنهم على دراية بالخطط لـ بلومبرج أن بعض المحتوى سوف يفلت من الإعلانات وخاصة الأفلام الأصلية ومحتوى الأطفال الأصلي.

ومن المحتمل أن يتم تشغيل الأفلام الأصلية بدون إعلانات خلال المراحل الأولى من الإصدار على خدمة البث، ومن المحتمل أن تقوم Netflix بتضمينها بمجرد ظهور الفيلم على المنصة لفترة من الوقت، على الرغم من الفترة الزمنية - سواء كانت أيامًا أو أسابيع أو شهورًا - ليس واضحا.

وفقًا لمصادر بلومبرج يبدو أن نتفليكس مصمم على استبعاد الإعلانات خلال المراحل الأولى من إصدار الفيلم في محاولة لاسترضاء "كبار صانعي الأفلام" الذين قد لا يتقبلون فكرة مقاطعة عملهم بسبب الإعلانات التجارية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بمحتوى الأطفال، فقد يكون الأمر أكثر من مجرد عروض Netflix الأصلية التي تفلت من الإعلانات، حيث قامت بعض الاستوديوهات بترخيص محتوى الأطفال لمنصة البث مع الاتفاق على أنه سيكون خاليًا من الإعلانات.

ويتناغم هذا مع التقارير السابقة التي تشير إلى أن نتفليكس تحاول حاليًا إبرام صفقات جديدة مع العديد من الاستوديوهات للسماح بتشغيل الإعلانات مع مجموعة واسعة من محتواها على مستوى الإعلان.

ويُعتقد أنه حتى يتم التوصل إلى اتفاقيات مع تلك الاستوديوهات، فمن غير المرجح أن يكون بعض المحتوى متاحًا على مستوى الإعلان عند إطلاقه في أوائل عام 2023 حسبما نقل موقع Digitartlends.

وومع ذلك أصر الرئيس التنفيذي المشارك لـ نتفليكس وكبير مسئولي المحتوى تيد ساراندوس الشهر الماضي على أن الطبقة الإعلانية ستكون متاحة عند الإطلاق، تشمل "الغالبية العظمى" من محتوى منصة البث.

كما ظهر مؤخرًا أنه من غير المرجح أن يتمكن المشتركون في الطبقة الإعلانية من تنزيل المحتوى لمشاهدته في وضع عدم الاتصال، مما يضمن حصول العملاء على حافز للترقية إلى أحد المستويات المدفوعة الخالية من الإعلانات والتي توفر الميزة.

ولكن كما أشارت بلومبرج في تقريرها، لا تزال نتفليكس تعمل من خلال تفاصيل خطتها لمستوى الإعلان الخاص بها، وبالتالي يمكن أن تتغير التفاصيل من الآن وحتى وقت إطلاقها.

ولم يتم الكشف عن الأسعار بعد، على الرغم من أنه يبدو من المحتمل أنها ستكون أرخص من أرخص خيار خالٍ من الإعلانات من Netflix ، Basic والذي يكلف 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

ومع ذلك هناك احتمال أن يسير على خطى Disney + من خلال رفع تكلفة المستوى الأساسي وتقديم مستواه الإعلاني بسعر 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

تم تعيين Disney + لإطلاق فئة إعلانية في 8 ديسمبر 2022.

وستكون الرسوم الشهرية للخدمة الأساسية 8 دولارات، مما يدفع الرسوم الشهرية الحالية البالغة 8 دولارات للطبقة الخالية من الإعلانات إلى 11 دولارًا، أو 110 دولارات في السنة.