شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا ترفع سعر برنامجها للقيادة الذاتية الكاملة إلى 15000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترفع تسلا سعر ميزة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) للمرة الثانية هذا العام، حيث غرد الملياردير التقني إيلون ماسك بأن التكلفة الأولية لبرنامج مساعدة السائق سترتفع إلى 15000دولار في الخامس من سبتمبر.

وسيحترم صانع السيارات السعر الحالي البالغ 12000 دولار على الطلبات التي تم إجراؤها قبل ذلك التاريخ ولكنه سيقدم تلك المركبات في تاريخ لاحق.

وأضاف ماسك: "ملاحظة يمكنك ترقية سيارتك الحالية إلى FSD في دقيقتين عبر تطبيق تسلا"، لم يقل ما إذا كانت تسلا ستزيد سعر خطط اشتراك FSD، اعتمادًا على إمكانيات الطيار الآلي الحالية في تسلا، فإن تكلفة إضافة البرنامج حاليًا تصل إلى 199 دولارًا شهريًا حسبما نقل موقع Engadget.

زادت تسلا باستمرار من سعر ميزة القيادة الذاتية الكاملة على مر السنين، عندما بدأت الشركة في تقديم FSD كخيار منفصل عن الطيار الآلي، كلف المستهلكون 5000 دولار لإضافة البرنامج أثناء التكوين و 7000 دولار بعد التسليم، في بداية العام، ارتفع سعر FSD من 10000 دولار إلى 12000 دولار.

وأرسل إيلون ماسك التلغراف إلى تسلا لزيادة سعر FSD مرة أخرى في يوليو عندما قال إن البرنامج كان "رخيصًا للغاية" بسعر 12000 دولار وأن ارتفاع السعر سيعني الفرق بين تسلا "تساوى الكثير من المال أو تساوي صفرًا في الأساس".