شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة مستقبلية هجينة بين السيارات والدراجات النارية.. تعرف على إمكانياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Robotic City Car ، هى سيارة هجينة تبدو مختلفة تماما عن أي شيء رأيته من قبل، حيث تأتي مع مقصورة مغلقة مثل السيارة، ولكنها تتسع لشخصين على طراز طائرة مقاتلة ودراجة نارية (أحدهما خلف الآخر).



تصور لشكل السيارة

تتحرك السيارة على ثلاث عجلات مرتبة بتنسيق 2 × 1 ، مما يمنحها القدرة على المناورة التي تحتاجها مع الاحتفاظ بها أقل نحافة من ثلاثية العجلات التقليدية المنتشرة ف آسيا، بحسب موقع yankodesign.



السيارة الهجينة

تم تصميم الشكل الفريد للسيارة للمدن الحضرية المزدحمة، مما يمنحك مكانًا لسيارة كوبيه مع الشكل النحيف للدراجة النارية، تسهل قمرة القيادة المغلقة التنقل فى الطقس السيئ أيضا على عكس الدراجات النارية التقليدية، ويتم تشغيل السيارة بواسطة عجلة قيادة قياسية بدلاً من المقاود، حتى أن المصمم فاكوندو كاستيلانو يلمح إلى قدرات القيادة الذاتية، مما يسمح للسائق والراكب الخلفي بالاسترخاء بينما يتحكم الذكاء الاصطناعى فى السيارة ويتنقل تلقائيا.

وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل عنها، إلا أنه من الواضح تماما هو أن سيارة الروبوتية ليست مصممة للسفر لمسافات طويلة بين المدن، فهى منخفضة بشكل ملحوظ، وهو ما يعني أنها لن تتعامل بشكل جيد مع سيناريوهات الطرق الصعبة.