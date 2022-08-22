شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تدمج آبل الإعلانات فى خرائط البحث؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لشركة آبل دمج الإعلانات في الخرائط في وقت مبكر من العام المقبل، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، يقول جورمان، في كتابه الأخير في نشرته الإخبارية، إن الفريق الهندسي بالشركة قد بدأ بالفعل في إعداد البرنامج لدعم الإعلانات على شبكة البحث، وبحسب ما ورد سيرى المستهلكون أن شركة آبل تبدأ في دمج هذا العمل في وقت ما في عام 2023.

وأفاد جورمان بوقت سابق، أن الشركة اختبرت مؤخرًا إصدارًا داخليًا من الخرائط يتضمن إعلانات على شبكة البحث.

وتقدم آبل بالفعل مثل هذه الإعلانات من خلال متجر التطبيقات وفقا لما نقله موقع Engadget.

ويمكن للمطورين أن يدفعوا للشركة لإعطاء الأولوية لبرامجهم في نتائج البحث، مما يضمن ظهورها في أعلى الصفحة عندما يقوم المستخدمون بإدخال مصطلحات محددة.

وقال جورمان إن إعلانات البحث داخل الخرائط ستعمل بنفس الطريقة تقريبًا، على سبيل المثال، يمكن لمطعم مكسيكي أن يدفع لشركة Apple مقابل ظهور نشاطه التجاري في مكان أعلى في القوائم المحلية عندما يبحث الأشخاص عن مصطلحات مثل "التاكو" و"سيفيتشي".

وفي ذلك الوقت اقترح جورمان أن الاختبار كان جزءًا من خطة Apple لتوسيع إيراداتها الإعلانية بشكل كبير، وأرجع هذه الدفعة إلى تود تيريسي، نائب الرئيس المسؤول عن أعمال الإعلانات في الشركة.

يولد القسم حوالي 4 مليارات دولار من الإيرادات السنوية، وهو رقم تأمل تيريسي في زيادته إلى ما لا يقل عن 10مليارات دولار سنويًا بمرور الوقت.