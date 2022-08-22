شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيراداتFTX ‎‏ تقفز 1000% خلال طفرة مكاسب العملات المشفرة عام 2021‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات بورصة ‎FTX بشكل حاد خلال العام الماضي لتزيد من بصمتها في سوق العملات المشفرة عالمياً، وذلك من خلال سلسلة من صفقات الاستحواذ، وفقاً لما أشارت إليه وثائق داخلية اطلعت عليها CNBC.

وكشفت البيانات المالية داخل تلك الوثائق عن بعض اللمحات المتعلق بالبورصة المملوكة للقطاع الخاص، حيث أوضحت تحقيق FTX أرباحاً ونمواً سريعاً في جميع أنحاء العالم حسبما نقلت سي إن بي سي.

وقفزت إيرادات FTX بأكثر من 1000% من 89 مليون دولار إلى 1.02 مليار دولار عام 2021.

وارتفع أيضا حجم الدخل التشغيلي لـFTX من 14 مليون دولار 272 مليون دولار في العام الماضي، في حين بلغ صافي الدخل نحو 388 مليون دولار مقارنة بنحو 17 مليون دولار عام 2020.

وزادت إيرادات الشركة إلى 270 مليون دولار في الربع السنوي الأول من عام 2022، لكن من غير الواضح بعد مدى صمود FTX في وجه ما سمي بـ"شتاء العملات المشفرة".

وبنهاية العام الماضي، امتلكت البورصة سيولة بحوالي 2.5 مليار دولار وهامش ربحي بنسبة 27%، كما نجحت في جذب استثمارات بقيمة 400 مليون دولار من صندوق رؤية SoftBank 2 وشركة Tiger Global، لتصل القيمة السوقية لبورصة FTX إلى 32 مليار دولار.