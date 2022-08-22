شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية إبداع ناسا تستعد للرحلة رقم 30 على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مروحية إبداع ناسا الرحلة رقم 30 علي سطح كوكب المريخ، حيث كانت في استراحة من الطيران منذ يوليو حيث تتعامل مع درجات الحرارة الموسمية الباردة وزيادة الغبار فى الغلاف الجوى، مما حد من قدرتها على إعادة شحن بطاريتها.

ولا تزال درجات الحرارة منخفضة في Jezero Crater، حيث تنخفض إلى -124 درجة فهرنهايت (-86 درجة مئوية) في الليل ، لكن فريق مروحية الإبداع يخطط لقفزة قصيرة للرحلة 30 القادمة.

ولم تطير مروحية الإبداع منذ الرحلة 29 في 11 يونيو، لذلك أجرى الفريق بعض الفحوصات للتأكد من أن كل شيء لا يزال يعمل كما هو مطلوب.

تضمنت هذه الدورة دورانًا منخفضًا لدوارات المروحية في 6 أغسطس، ودورانًا عالي السرعة في 15 أغسطس، بقيت المروحية على السطح ولكنها قامت بتدوير دواراتها إلى سرعات مماثلة لتلك المستخدمة في رحلة فعلية، وبيانات من بدت الاختبارات جيدة حسبما نقل موقع Digitartlends.

لذا فهي في الرحلة التالية كما وصفها قائد فريق مروحية الإبداع تيدي تزانيتوس في منشور بالمدونة: "ستكون هذه الطلعة الثلاثين قفزة قصيرة - والتي ستتحقق من صحة نظامنا بعد النجاة من 101 يومًا مريخيًا في الشتاء، وجمع بيانات تسليم الهبوط في دعم حملة إعادة عينات المريخ التابعة لناسا، وربما إزالة الغبار الذي استقر على لوحنا الشمسي منذ الرحلة 29. "

في الرحلة 30 ستكون مروحية الإبداع في الهواء لمدة 30 ثانية تقريبًا، حيث ترتفع إلى ارتفاع 16.5قدمًا ويقوم برحلة جانبية بمقدار 7 أقدام فقط قبل الهبوط.

وذلك لأن الغرض من الرحلة هو التحقق مما إذا كانت المروحية لا تزال قادرة على الهبوط بدقة بدلاً من الذهاب إلى أي مكان.

بمجرد تأكيد ذلك يمكن للطائرة الهليكوبتر العودة إلى رحلات أطول مثل التوجه على طول دلتا جيزيرو حيث تستكشف عربة المثابرة حاليًا.

كتب تزانيتوس: "نعتزم مواصلة مسار رحلتنا نحو دلتا النهر في الأسابيع المقبلة بينما تستمر البيئة (وبالتالي شحن البطارية اليومية القابلة للاسترداد) في التحسن"، "مع حالات شحن البطارية الأعلى، ستأتي رحلات أطول، وفي النهاية ستتمكن المروحية من تشغيل سخاناتها الداخلية طوال اللى، مما سيوقف إلكترونياتها من التجمد في برد المريخ كل مساء."