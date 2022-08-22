شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تدعم قاعدة"بليسيتسك" الفضائية بمنصة جديدة لإطلاق الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، أن روسيا ستجهز قاعدة "بليسيتسك" الفضائية ببنى تحتية إضافية ومنصة جديدة لإطلاق الصواريخ وفقا لما نقلته RT.

وخلال لقاء صحفي عقد معه على هامش فعاليات منتدى "الجيش-2022" قال إيفانوف: "في إطار البرنامج الحكومي الروسي لتطوير صناعة الفضاء، سيتم بناء منصة جديدة لإطلاق صواريخ أنغارا الثقيلة في قاعدة بليسيتسك الفضائية".

وأضاف "المنصة الجديدة من المفترض أن تكون جاهزة لإطلاق الصواريخ قبل عام 2025، وبالتوازي مع أعمال بنائها ستحصل القاعدة والمناطق المحيطة بها على بنى تحتية جديدة، بما فيها مبان ومجمعات سكنية ومراكز رياضية وترفيهية وكل ما هو ضروري لحياة العاملين في القاعدة وعوائلهم".

كما أشار إيفانوف إلى أن القاعدة المذكورة ستحصل على مستشفى جديد يتسع لـ 300 سرير، وسيجهز بأحدث المعدات الطبية والتقنية، ومن المخطط أن يستكمل العمل على بناء هذا المشفى وتجهيزة العام المقبل.

وتعمل روسيا في السنوات الأخيرة على توسيع وتطوير قاعدة "بليسيتسك" ومطار "فوستوتشني" الفضائي، اللذين باتت تعتمد عليهما بشكل كبير في إطلاق الصواريخ.