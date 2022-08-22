تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية حذف حسابك على انستجرام

القاهرة - سامية سيد - تعد انستجرام واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة ، بشكل أساسي لمشاركة الصور وإعلانات المنتجات، ويمكن أن تتعب وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان، وإذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى استراحة مما يفعله المؤثر، فإليك كيفية حذف حسابك على انستجرام.كيفية حذف حساب انستجرام

يمكنك التخلص من حسابك للأبد فقط من خلال الوصول إلى انستجرام من خلال متصفح الويب، لكن لا يمكنك حذف حسابك من خلال تطبيق انستجرام.