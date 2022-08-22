شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية حذف حسابك على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر
كيفية حذف حساب انستجرام
يمكنك التخلص من حسابك للأبد فقط من خلال الوصول إلى انستجرام من خلال متصفح الويب، لكن لا يمكنك حذف حسابك من خلال تطبيق انستجرام.
إليك دليل بسيط خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك:
- سجّل الدخول إلى موقع انستجرام.
- انقر فوق "مساعدة" على الجانب الأيمن من الصفحة ، أسفل قائمة "اقتراحات لك".
- انقر فوق "إدارة حسابك".
- انقر فوق "حذف حسابك".
- انقر فوق "كيف يمكنني حذف حساب انستجرام الخاص بي" ، متبوعًا بالرابط التشعبي "حذف حسابك" الذي يظهر أسفل ذلك.
- ستظهر قائمة منسدلة تطلب منك تحديد سبب حذف حسابك.
- للمتابعة، أعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك.
- قم بالتمرير لأسفل الصفحة وانقر فوق "حذف حسابي نهائيًا".
- تم الآن حذف حساب انستجرام الخاص بك وأنت خارج الشبكة بشكل دائم.
بمجرد حذف حسابك، لا توجد طريقة لاستعادته.
للرجوع إلى انستجرام، سيتعين عليك التسجيل مرة أخرى ويمكنك أيضًا استخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لحسابك السابق، ومن ناحية أخرى، قد لا تتمكن من الحصول على نفس اسم المستخدم الذي كان لديك من قبل.