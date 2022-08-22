شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكواد واتس آب السرية.. ستغير طريقة استخدامك للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض أكواد واتس آب الذكية التي يمكنك كتابتها والتى تضيف مزيد من المميزات لمستخدمين بما في ذلك إضافة خطوط جديدة أو أنماط كتابة، فضلا عن كونها سهلة الاستخدام للغاية، وفيما يلى نعرض أبرزها كما يلى:

- كيفية تغيير خط واتس آب من الممكن تغيير خط رسائل واتس آب الخاصة بك إلى خط أحادي سري، حيث أن الخط أحادي المسافة هو الخط الذي يشغل فيه كل حرف وحرف نفس القدر من المساحة الأفقية.

أولاً ، ستحتاج إلى تحديد موقع رمز backtick ، ​​والذي يشبه الفاصلة العليا، على هاتفك، ما عليك سوى الضغط باستمرار على أيقونة الفاصلة العليا وستظهر، ثم ضع ثلاثة من هؤلاء قبل رسالتك وبعدها ، مثل هذا: ```النص هنا```.

- كيفية جعل نص واتس آب غامقًا النص الغامق طريقة رائعة للتأكيد على كلمة أو عبارة، كما يمكنه أيضًا إبراز الرسالة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في الدردشات الجماعية، كل ما عليك فعله هو وضع علامة النجمة على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول تشجيعها ، مثل: * يتم وضع النص هنا *.

- كيفية جعل نص واتس آب مائلاً وبالمثل ، من الممكن أيضًا جعل رسائل واتس آب مائلة، وهو أمر رائع للتأكيد، وهي تعمل بنفس الطريقة التي كانت بها الحيلة الجريئة ، ولكن باستخدام رموز مختلفة، حيث تحتاج إلى وضع شرطة سفلية على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول تعديلها، مثل هذا: _ النص هنا_.

- كيفية عمل نص يتوسطه خط عند كتابة كلمة يتوسطها خط على طول النص بالكامل، فإن هذا عادةً يستخدم للإشارة إلى وجود خطأ ما، أو يجب تجاهله.

للحصول على كلمة يتوسطها خط، ضع علامة تيلدا (هذا رمز الخط المتعرج) على جانبي رسالتك، على النحو التالي: ~ يتم وضع النص هنا ~.