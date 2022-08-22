شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو أيفونك بطئ.. كيفية مسح ذاكرة "الكاش" لزياة سرعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هاتفم الأيفون يعمل ببطء بعض الشيء مؤخرًا، فلا تفترض أنك بحاجة إلى البدء في التفكير في شراء جهاز جديد، فقد يعني ذلك أنك تحتاج فقط إلى مسح ذاكرات التخزين المؤقت الخاصة بك لزيادة سرعة جهاز iPhone الخاص بك وهنا نوضح لك كيفية القيام بذلك.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ iPhone في Safari من السهل والسريع مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ Safari، لكن لاحظ أن القيام بذلك سيؤدي إلى تسجيل خروجك من مواقع الويب الأكثر زيارة ، لذا ذكر نفسك بكلمات مرورك قبل البدء في مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

لمسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ Safari:

- من شاشتك الرئيسية، افتح إعدادات iPhone.

- اسحب لأسفل إلى Safari، ثم انقر للدخول إلى إعدادات Safari.

- في إعدادات Safari، قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى "مسح السجل وبيانات موقع الويب" ضمن قسم الخصوصية والأمان ، ثم انقر للتنشيط.

- انقر مرة أخرى للتأكيد - الأمر بهذه البساطة.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز iPhone الخاص بك لمتصفح Chrome هذه العملية بسيطة تمامًا لمتصفح Chrome على جهاز iPhone.

لمسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ Chrome:

- افتح تطبيق Chrome على جهاز iPhone الخاص بك.

- اضغط على القائمة الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة، والتي يجب أن تظهر على شكل ثلاث نقاط في خط أفقي، هذا سوف يسحب قائمة.

- اضغط على السجل الذي سيفتح قائمة جديدة.

- انقر فوق مسح بيانات التصفح.

- هنا، يمكنك اختيار ما تريد حذفه، حيث يجب تحديد المربع للصور والملفات المخزنة مؤقتًا، ولكن يمكنك أيضًا مسح ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع، وملء كلمات المرور تلقائيًا، من هذه القائمة.

انقر فوق مسح بيانات التصفح.

هل مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ iPhone آمن؟ نعم ، من الآمن تمامًا مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز iPhone الخاص بك.

ذاكرة التخزين المؤقت هي ذاكرة مؤقتة، سريعة الوصول، تستخدم لتخزين البيانات التي تطلبها بشكل متكرر حتى يمكن استرجاعها بسرعة، حيث تقوم متصفحات الويب والتطبيقات الأخرى بتخزين البيانات المتعلقة بالمواقع التي تزورها بانتظام، أو الإجراءات التي تقوم بها بشكل روتيني ، لجعل تجربتك في استخدام التطبيق أسرع.

وعندما تمتلئ ذاكرات التخزين المؤقت التي تخزن هذه البيانات، يصبح جهازك أبطأ، ويكون أكثر عرضة للانهيار، وقد يكون من غير الملائم مسح ذاكرة التخزين المؤقت ، حيث قد تحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى بعض المواقع والتطبيقات، أو متابعة عملية تخصيص بعض الإعدادات.

ولكن نأمل أن يتم تعويض هذا الإزعاج البسيط عن طريق استعادة سرعة جهاز iPhone الخاص بك، واعتمادًا على مواقع الويب التي تزورها، ربما تشديد الأمان قليلاً، وإذا كنت تستخدم تطبيقًا لم يعد معروضًا للبيع، فلا تستخدم خيار حذفه لمسح ذاكرة التخزين المؤقت، لأنه لن يكون موجودًا لإعادة التنزيل.