شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير كلمة مرور حسابك على فيس بوك بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كثير من الأحيان يحتاج مستخدمي شبكة فيس بوك إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، إما لكونها ضعيفة أو بسبب حوادث الإختراق أو لأي سبب آخر، لكن في جميع الأحوال فإنه من السهل للغاية تغيير كلمة السر الخاصة بحسابك على فيس بوك كما يلى:

كيف يمكنني تغيير كلمة المرور على فيس بوك؟ لحسن الحظ، من السهل والمباشر تغيير كلمة مرورك على موقع Facebook:

1. قم بتسجيل الدخول إلى فيس بوك من متصفح الويب الخاص بك.

2. انقر فوق "الحساب" في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة لإظهار القائمة المنسدلة.

3. بعد ذلك ، انقر فوق "الإعدادات والخصوصية" (إذا كنت تستخدم إصدارًا قديمًا من فيس بوك، فيمكنك تخطي هذه الخطوة).

4. الآن حدد "إعدادات".

5. ثم اختر "الأمان وتسجيل الدخول" من القائمة الموجودة على اليسار.

6. ابحث عن "تغيير كلمة المرور" في قسم "تسجيل الدخول" على هذه الشاشة وانقر على "تعديل" بجوارها.

7. استخدم حقول التعديل لإدخال كلمة المرور الحالية مرة واحدة ثم كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد.

8. أخيرًا، انقر فوق "حفظ التغييرات".