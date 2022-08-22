شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أشعة الشمس والماء فقط.. ابتكار أوراق اصطناعية عائمة يمكنها توليد وقود نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم مجموعة من الباحثين من جامعة كامبريدج "أوراقًا اصطناعية" عائمة يمكنها توليد وقود نظيف من أشعة الشمس والماء، إذ تم تصميم هذه الأوراق والتي تعد في الأساس أجهزة فائقة النحافة والمرونة، وتستلهم فكرة عملها من عملية التمثيل الضوئي، حيث يمكن استغلال طفوها لتوليد بديل مستدام للبنزين دون شغل مساحة على الأرض.

وأظهرت الاختبارات الخارجية التي نُشرت نتائجها في مجلة Nature، أن الأوراق خفيفة الوزن على "نهر كام" الذي يتدفق عبر كامبريدج في شرق إنجلترا، يمكن أن تحول ضوء الشمس إلى وقود بكفاءة مثل أوراق النبات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توليد وقود نظيف على الماء، إذا تم توسيع نطاقها، لتمكن استخدام الأوراق الاصطناعية في الممرات المائية الملوثة أو في الموانئ أو حتى في البحر، ويمكن أن تساعد في تقليل اعتماد صناعة الشحن العالمية على الوقود الأحفوري.

أصبحت تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، أرخص بكثير وأكثر توفرًا في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، بالنسبة للصناعات مثل الشحن.