شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بشريحة صغيرة فى اليد اليمنى.. "تسلا" تجد المكان المثالى للاحتفاظ بمفتاح سيارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك Brandon Dalaly أحد مالكي سيارة تسلا مقطع فيديو على تويتر ويويتوب، يوضح فيها زرع شريحة VivoKey Apex في ظهر يده، حيث يستخدم هذه الشريحة لفتح قفل سيارة "تسلا" الخاصة به بدلا من المفتاح.

وبحسب موقع "بيزنيس أنسايدر" الأمريكي، فقد وضع " Dalaly " شريحة صغيرة في اليد اليمنى توضع لمالكي سيارات تسلا، الشريحة غير تلامسية ومغطاة بمادة متوافقة حيوياً مع جلد الانسان، فهي تستخدم نفس اتصال المجال القريب (NFC) بنفس طريقة عمل Apple Pay على سبيل المثال.

فيما كشف "Dalaly " أن هذه الشريحة ليست أول عملية زرع له، فهو لديه أيضاً شريحة صغيرة مزروعة في يده اليسرى تخزن معلومات الاتصال والمعلومات الطبية الخاصة به، ومفتاح منزله، وقال "أن الفكرة كلها أن يكون لديي مفتاح منزلي في يدي اليسرى ومفتاح سيارتي في يدي اليمنى".

ويعد Dalaly من محترفي التكنولوجيا، في مجموعة تجريبية من حوالي 100 شخص يختبرون هذه الشريحة وقدراتها المختلفة، وقال دلالي في التقرير: "الشركة التي جمعت هذا لديها متجر تطبيقات خاص بها حيث يمكنك تثبيت التطبيقات لاسلكيًا في جسمك باستخدام هذه الرقائق".

وسخر Dalaly على المخاوف التي سمعها من مشاهدي الفيديو عبر الإنترنت، الذين يخشون على سلامته "نحن في فجر هذه التكنولوجيا وهي منتج متخصص للغاية، وكان هناك الكثير من التراجع، اعتقد الناس أن بيل جيتس كان يضع رقائق تتبع في لقاح Covid، إنها تغذي الكثير من نظريات المؤامرة."