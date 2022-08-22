شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تم حظرك على واتس آب؟.. كيف تعرف ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتواصل مع شخص ما عبر واتس آب وتوقف عن الرد، فقد تتساءل عما إذا كان قد تم حظرك، لكن ليس من الواضح دائمًا ما إذا كان قد حدث ذلك أم لا، وفيما يلى بعض الأشياء التي يجب البحث عنها.

كيفية التحقق مما إذا قام شخص ما بحظرك على واتس آب على واتس آب، لا توجد طريقة مباشرة للتحقق مما إذا كان قد تم حظرك، ولن تتلقى إشعارًا إذا حدث ذلك، ومع ذلك، إذا حدث ذلك معك، فلن تتمكن بعد الآن من رؤية مؤشر "آخر ظهور" أو حالة اتصال جهة الاتصال في نافذة الدردشة.

كذلك فقد تعطيك مقارنة كيفية ظهور ملف التعريف الخاص به مع هاتف شخص آخر إشارة إلى ذلك، فعندما ترسل رسائل إلى شخص قام بحظرك، سيتم تمييزها على أنها مُرسلة - ولكن لم يتم تسليمها، ولن يتم إجراء أي مكالمات تجريها.

مرة أخرى، يعد التحقق من حالة رسالتك المرسلة مقابل شخص آخر أرسل أيضًا رسالة إلى جهة الاتصال طريقة سهلة للتحقق، وبالطبع ، من المحتمل أن يكون كلاكما محظورًا، وفي هذه الحالة لن تتمكن من معرفة ذلك.

كيفية حظر شخص ما على واتس آب إذا كنت تريد حظر شخص ما على واتس آب، فكل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات البسيطة:

- افتح دردشة واتس آب مع جهة الاتصال التي تريد حظرها.

- ثم انقر فوق الاسم في الجزء العلوي من الدردشة.

- قم بالتمرير لأسفل ويجب أن يكون لديك خيار "حظر" أو "إبلاغ".

- حدد هذا ثم حدد "حظر".