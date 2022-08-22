شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Nothing Phone وiPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرًا طرح هاتف Nothing Phone (1) والذى يأتى بالعديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر Nothing Phone هو أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بسعر معقول تقدمه جوجل، وفيما يلى نقارن بين iPhone 12 Pro وNothing Phone (1) لمعرفة ذلك:

هاتف Nothing Phone (1) الشاشة: بقياس 6.55-بوصة FHD+ 120Hz OLED.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G+.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 12 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 256 جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 50 MP+50 MP، و16 MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4500mAh with 33W fast charging.

iPhone 12 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: OLED.

دقة الشاشة: 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB .

نظام التشغيل:iOS (14.x) .

البطارية:2815 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل.

الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم .

الوزن: 189 جرام.