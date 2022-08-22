شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يزيل فيديو يختبر الإصدار التجريبى من تسلا للقيادة الذاتية الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال يوتيوب مقطع فيديو يُظهر سائقي تسلا وهم يجرون اختبارات السلامة الخاصة بهم لتحديد ما إذا كانت قدرات القيادة الذاتية الكاملة (FSD) للمركبة الكهربائية (السيارة الكهربائية) ستجعلها تتوقف تلقائيًا للأطفال الذين يمشون عبر الطريق أو يقفون فيه كما ورد أولاً بواسطة CNBC.

الفيديو بعنوان "هل تسلا بيتا للقيادة الذاتية الكاملة تصدم الأطفال حقًا؟" تم نشره في الأصل على قناة Whole Mars Catalog على يوتيوب، ويشارك مالك تسلا والمستثمر، تيد بارك، في اختبار ميزة FSD من تسلا مع أطفاله.

وخلال الفيديو يقود بارك سيارة تسلا موديل 3 باتجاه أحد أطفاله يقف على الطريق، ثم يحاول مرة أخرى مع طفله الآخر عبور الشارع، تتوقف السيارة قبل الوصول إلى الأطفال في المرتين حسبما نقل موقع The verege.

كما هو موضح في صفحة الدعم الخاصة به، لدى يوتيوب قواعد محددة ضد المحتوى الذي "يهدد الصحة العاطفية والجسدية للقصر"، بما في ذلك "الحركات الخطيرة أو الجرأة أو المقالب"، نقل موقع ذا فيرج، عن المتحدث باسم YouTube Ivy Choi قوله إن الفيديو انتهك سياساته ضد المحتوى الضار والخطير، وأن النظام الأساسي "لا يسمح بمحتوى يظهر قاصرًا يشارك في أنشطة خطيرة أو يشجع القاصرين على القيام بأنشطة خطيرة"، يقول تشوي إن يوتيوب قرر إزالة الفيديو نتيجة لذلك.

قال بارك خلال مقطع الفيديو الذي تمت إزالته: "لقد جربت الإصدار التجريبي من FSD من قبل، وسأثق في حياة أطفالي معهم"، قال بارك لشبكة CNBC: "لذلك أنا واثق جدًا من أنها ستكتشف أطفالي، وأنا أيضًا أتحكم في العجلة حتى أتمكن من الفرامل في أي وقت"، و"تأكد من أن السيارة تعرفت على الطفل".

واعتبارًا من 18 أغسطس، حصد الفيديو أكثر من 60 ألف مشاهدة على يوتيوب. تم نشر الفيديو أيضًا على تويتر ولا يزال متاحًا للمشاهدة حسبما نقل موقع ذا فيرج التقني.

ظهرت الفكرة المجنونة لاختبار FSD مع الأطفال الحقيقيين - الحياة والتنفس - بعد أن أظهر مقطع فيديو وحملة إعلانية نُشرت على تويتر أن سيارات تسلا تبدو وكأنها تفشل في اكتشاف وتصادم دمى بحجم الأطفال أمام السيارة.