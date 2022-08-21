أنواع الذاكرة العشوائية RAM والفروقات بينهم

الذاكرة عشوائية او الـ RAM هي قطعة أساسية وجزء مهم جدًا في تركيب جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لا يوجد أي جهاز ذكي لا يحمل رام بسعة معينة بداخله، سواء نتحدث عن هاتف او كمبيوتر او ساعة ذكية او حتى ثلاجة او مكيف ذكي، كل هذه الأجهزة تحمل رام بداخلها، فما معنى RAM؟ ما انواعها؟ كيف تعمل؟ كل هذه اسألة نجاوبها في هذا المقال

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ما هي الذاكرة العشوائية RAM؟

الرام هي نوع من أنواع ذاكرات التخزين داخل الجهاز، تمتاز بسرعة قراءة وكتابة مرتفعة جدًا، تُقاس هذه السرعة بالـMHz الميجا هرتز، مثلًا رام بسرعة 3200MHz تصل سرعتها في قراءة وكتابة الى 25600MB/s، الرام ذاكرة مؤقتة تُخزن كل ما تقوم بفتحه عليها لكي يقوم المعالج بالعمل عليها في أسرع وقت ممكن، بمجرد ان تغلق برنامجًا فإن كل بياناته يتم حذفها من على الرام، هذا المصطلح ثابت سواء نتحدث عن رام كمبيوتر او هاتف محمول او أي جهاز ذكي آخر.

كيف تعمل الـ RAM؟

الرام مثلها مثل أي وحدة تخزين SSD هي عبارة عن Memory Blocks او بمعنى أصح مجموعة من الترانزيستورز تُخزن عليها البيانات -مع اختلافات كثيرة بالطبع- مع تجاهل مكان البيانات، ليست مثل الـHDD الذي تتأثر سرعته بمكان وجود البيانات على قرص التخزين، مما يجعل الذاكرة أسرع بكثير جدًا كما قلنا بالأعلى تتخطى 25 الف ميجا بايت في الثانية، لكن كل التخزين بشكل مؤقت بمجرد ان ينقطع التيار الكهربي عن الذاكرة العشوائية او تقوم بإغلاق تطبيق ما فكل ما هو مُخزن عليها يتم مسحه مباشرة.

أنواع الذاكرة العشوائية RAM

ذاكرة عشوائية ديناميكية DRAM

ذاكرة عشوائية ثابتة SRAM

ذاكرات الطاقة الصغيرة LPDDR

الذاكرة الديناميكية DRAM

هي أرخص نوع والنوع المنتشر بين المستهلكين العاديين نظرًا لسعرها الرخيص وأدائها الأكثر من كافي لمختلف الوظائف التي نحتاجخا بشكل يومي على أفضل شكل ممكن، يرجع ذلك الى تكوينها في الأساس فهي عبارة عن مجموعة مكثفات يتم توصيلها معًا لتشكل وحدة تخزين، كل خلية قد تحتوي او لا تحتوي على شحنة فتلك المكثفات تحتفظ بالبيانات على شكل شحنة كهربية، لكن بشكل عام المكثفات لطبيعة فيزيائية تخسر الشحنة المُخزنة بداخلها فيتم توصيلها بدائرة كهربية تقوم بإنعاشها كل فترة مع ترانزستور يعمل كحارس ومنظم للعمليات التي تدور على الرام.

الذاكرة الثابتة SRAM

نوع من أنواع الذاكرة يحتاج الى كهرباء مستمرة، لكن لا يحتاج الى دائرة كهربية تقوم بإنعاش البيانات، الذاكرة هنا تكون مكونة من مجموعة من الترانزستور مثل أي جهاز كمبيوتر، تحمل قيم 0 و1 لتدل على وجود بيانات من عدمها، بسبب سعر هذه الذاكرة العالي وكونها أسرع بكثير من الذاكرة الديناميكية فهي يتم استعمالها Cache memory بداخل المعالج فقط.

ذاكرة الطاقة الصغيرة LPDDR

هي الذاكرة المُستعملة بداخل الهواتف الذكية والأجهزة التي تعمل بمعالجات بمعمارية ARM، يتم تصميمها بهدف استهلاكها لنسبة طاقة ضعيفة فتكون أنسب للهواتف المحمولة، هي من الفئة الديناميكية وتُصمم على هيئة مستطيل او مربع صغير محاط بحوافه بمجموعة من الدبابيس تتصل باللوحة الام، يمكن ان تقول ان تصميمها مشابه بشكل كبير لتصميم المعالج العادي.

فارق السرعة بين الـ RAM والمعالج

من المعلومات التاريخية التي تحب ان تعرفها عن الذاكرة العشوائية هي الفارق بين سرعتها وسرعة المعالج، لفترة طويلة من الوقت كان المعالج أبطأ من الوقت الحالي فكان ذلك يشكل مشكلة في المزامنة بين سرعة الرام وسرعة المعالج، كانت الذاكرة الديناميكية الأكثر استخدامًا حتى وصلنا لعام 2000 عندما زادت سرعات المعالجات فكان يجب تطوير الرام لتوافق سرعة المعالجات وهو ما أدى لإكتشاف ما يُعرف بالـDDR

DDR او Double Data Rate هي أحدث تقنية للرام الآن ويتم استعمالها لكي تقوم الذاكرة بمضاعة معدل نقل وقراءة البيانات سواء على الحاسب او أجهزة اندرويد او أجهزة ايفون، مضاعفتها مرتين، وقد تم تطوير الـDDR 3 مرات، لدينا DDR2 وDDR3 وDDR4 وDDR5 الآن، ونظرًا للفروقات الشاسعة بين كل جيل والآخر فلا يتوافقون مع بعضهم البعض نهائيًا.

تأثير الرام RAM على كارت الشاشة

تأثير الرام على كارت الشاشة يكمن في الـvRAM، كما وُجدت رام للمعالج ولمساعدة المعالج فهناك رام لكارت الشاشة تُسمى GDDR SDRAM او Graphics Double Data Rate SDRAM تُستعمل في كل ما يخص الرسوميات والريندر لنقل البيانات الى كارت الشاشى والعمل عليها في وقت أسرع، تستهلك بالطبع طاقة كهربية مرتفعة وبسبب تقنيتها في تُنجز نفس المهام في وقت أقصر من الـRAM العادية بسبب انها تعمل بشكل متوازي مما يسمح للرام بالعمل على أكثر من عملية في نفس الوقت، مثل الـDDR العادية تم تطوير هذه الرام حتى وصلت الى GDDR6

ماذا يحدث عند انشغال الـ RAM بالكامل؟

اذا كان لديك مخزن ما وهناك الكثير من البضاعة التي ملأت المخزن، وتريد ان تضع المزيد من البضاعة ماذا ستفعل؟ الإجابة الأبسط انك ستستعين بسيارة النقل لتُخزن بها البضاعة الزائدة بشكل مؤقت حتى تقوم بتفريغ المخزن وتجد مكانًا للبضاعة الزائدة، هذا ما يحدث في جهاز الكمبيوتر عندما تمتلأ الرام يلجأ جهاز الكمبيوتر الى ما يسمى بالـVirtual RAM او الذاكرة الإفتراضية، فهي جزء من ذاكرة التخزين الخاصة بك يستعملها النظام في تخزين المهام الأقل في الأولوية مؤقتًا، حتى تنتهي الرام من ما يملأها وتفرغ بعض الشيء لتأخذ هذه المهام، بالطبع أي مهام مُخزنة في ذاكرة التخزين تأخذ وقتًا أطول في المعالجة بسبب بطأ ذاكرة التخزين مقارنة بالـRAM

مستقبل الذاكرة العشوائية RAM

العالم يتجه الآن نحو نوع جديد من الذاكرة وهو ما يُسمى بالذاكرة المضادة، نوع جديد من الذاكرة العشوائية يتم تطويرها لزيادة سرعة قراءة وكتابة البيانات، لتستطيع البرامج على أي جهاز ان تعمل بشكل أفضل لكن عكس الرام العادية لن يتم مسح البيانات المُخزنة على هذه الذاكرة عند اطفاء الجهاز، ولن تستهلك طاقة كهربائية عالية كذلك فستكون أنسب للهواتف الذكية مثل اندرويد وايفون والأجهزة التي تعتمد على معالجات بمعمارية ARM، لكن كل هذه تكهنات لا ندري ان كانت ستحدث في وقت قريب ام لا، نحن نتابع الأخبار لننقلها لكم