أفضل مواقع إزالة خلفية الصور اونلاين

إزالة خلفية الصور هو أمر شائع عند المصممين بشكلٍ خاص، فإذا كنت مصمم أو حتى مصور، فأنت بحاجة أحيانًا لإزالة الخلفية من الصورة أو لإزالة العلامة المائية، أو إزالة الأجسام أو الأشياء التي لا ترغب بها في الصورة، وكل ذلك يمكنك إيجاده في برامج التعديل على الصور والتي في الغالب تجدها مدفوعة، وتحديدًا تلك الخدمات هي التي لا تجدها بشكلٍ مجانيّ، فماذا إذا أحضرت لك مواقع إزالة خلفية الصور التي يمكنك من خلالها تنفيذ أي أمرٍ أردت من تلك المذكوره أعلاه؟ هذا الذي سأقدمه لك في هذا المقال.

أهم وأشهر مواقع إزالة خلفية الصور

Remove.bg

هو أحد أفضل مواقع إزالة خلفية الصورر، سواء كانت الخلفية بيضاء أو ملونة أو بها الكثير من العناصر، يتميز بسرعة استجابته وبساطة استخدامه، حيث بمجرد دخولك للموقع: تجد خيار رفع صورة، حيث تختار الصورة التي تريد إزالة الخلفية منها، وبعد اختيارك بثوانٍ تكون الصورة جاهزة للتحميل.

وهناك خيارٌ آخر يوفره الموقع وهو إضافة الصورة من خلال الـ URL الخاص بها، وذلك من خلال الضغط على كلمة URL المكتوبة أسفل خيال الرفع، حيث يمكنك نسخ الرابط الخاص بالصورة؛ فإذا كان هنالك صورة على الإنترنت يمكنك إضافة الرابط الخاص بها للموقع بعد نسخه..وبمجرد إضافتها لمربع إضافة الروابط على الموقع سيقوم بإظهارها بعد إزالة الخلفية منها.

Cutout

إذا كنت تود موقع متعدد المهام..فهذا هو مقترحنا المناسب، موقع cutout هو موقع مذهل لإزالة خلفية الصور، خاصة لمصممي الجرافيك وللمصورين، فهناك العديد من الخيارات التي يوفرها مثل إزالة الخلفية، وتحسين الصور، وإزالة الأجسام الغير مرغوب فيها في الصورة، وإزالة الخلفية من الفيديو، وتلوين الصور القديمة، ويحتوي على محرك بحث مجاني للصور على الإنترنت وغيرها من الخيارات..حيث يمكنك الضغط على الأداة التي تود استخدامها ومن ثم رفع الصورة التي تود التعديل عليها، كما يوجد به أيضًا إمكانية إضافة رابط الصورة بدلًا من إضافتها نفسها.

Depositphotos

إضافة إلى كونه موقع رائع لتحميل الصور عالية الدقة، المصنفة والمقسّمة جيدًا على الموقع، فهو من أفضل مواقع إزالة الخلفية الصور، حيث يوفر قائمة تحت مسمى tools بها أداة إزالة خلفية الصور وأداة لصناعة الشعار (logo) الخاص بك، وغيرها من الأدوات المميزة، وبمجرد ضغطك على الأداة التي تود استخدامها يظهر لك مربع إضافة الصور..حيث يمكنك من خلاله إضافة الصورة التي تود إجراء التعديل عليها، ويشترط فيه ألّا تتعدى الصورة حجم 15 ميجابايت، من نوع JPG أو PNG.

Removal.ai

وهو ذو وجهان..احدهما مدفوع والأخر مجانيّ، يمكنك في الإستخدام المجاني إزالة خلفية الصور التي تود التعديل عليها وبشكلٍ سلس وسريع، وذلك من خلال إَضافة الصورة من على جهازك، أو لصقها بعد أن يتم نسخها من الموقع أو الصفحة التي تتواجد بها الصورة، وأما في النسخة المدفوعة؛ يمكنك إضافة خلفيات أخرى لنفس الصورة التي أزلت خلفيتها الأصلية، وذلك مهم للمصممين.

Clipping Magic

قد نال هذا الموقع الإستحسان من بين مواقع إزالة خلفية الصور، من خلال إضافتها أو من خلال خاصية السحب والإفلات، وإضافة إلى ذلك فيقدم الموقع خدمة تحرير الصور لتنقيح الصورة؛ أي التعديل على الألوان والإضاءة والظلال، كما يمكنك إضافة خلفية أخرى بألوان مختلفة، وهناك أداة القص إذا وددت قص جزء معين من الصورة، وقد يكون عيبه أنه في النسخة المجانية منه يضع الشعار الخاص به على الصور بعد إنهاء التعديل عليها.

PhotoScissor

هو أحد أهم مواقع إزالة خلفية الصور التي يمكنك إزالة خلفية الصورة من خلالها، حيث يمتاز هذا الموقع بخواص معينة؛ كتوفيره لك العديد من المقاسات لإنتاج الصورة، فإذا أردت الصورة لرفعها على موقع amazon على سبيل المثال؛ فهو يوفر لك تصديرها بالحجم الذي يتطلبه موقع amazon لرفع الصور عليه، وهكذا الأمر للـ facebook وغيرهم من المنصات والمواقع، كما يوفر إمكانية تغيير لون الخلفية والتعديل على المناطق التي تم مسحها حيث يمكنك مسح المزيد من الصورة يدويًا من خلال الممحاة، وهناك خيار لإضافة ظل للصورة بدرجات تعتيم مختلفة..والجدير بالذكر أنه يجب أن يكون حجم الصورة أقل من 10 ميجابايت، وإذا أردت رفع قيد هذا الحجم يمكنك ذلك من خلال النسخة الدفوعة التي يوفرها الموقع.

Slazzer

أحد أفضل مواقع إزالة خلفية الصور، حيث يمكنك اختيار الصورة من جهازك أو من خلال السحب والإفلات، وبعد انتهاءه من إزالة الخلفية سريعًا يوفر لك خيارات مثل تغيير الخلفية لخلفيات أخرى جميلة لمناظر مختلفة يوفرها لك الموقع، وإمكانية تغيير الخلفية أيضًا لخلفيات صماء ذات ألوان مختلفة، ويمكنك إيجاد تلك الأداة من خلال خيار Edit الذي يظهر أعلى يمين الصورة.

HitPaw

هو موقع رائع من مواقع إزالة خلفية الصور، ويتميز بسماحه لأن تقوم بالتعديل على عدد لا نهائي من الصور؛ فهو غير مقيد بعدد معين، ويتوفر به العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها، كإزالة العلامة المائية والقيام بالتسجيل المباشر للشاشة لما تفعله سواء كان القيام بخطوات شيء ما أو التسجيل أثناء اللعب، ويوجد به محرر خاص بالفيديوهات يمكنك من خلال التعديل على الفيديوهات الخاصة بك، فقط عندما تضغط على الأداة التي تود استخدامها يتم التحميل التلقائي للأداة لتثبيتها على جهازك، ومن ثم يمكنك تنفيذ مرادك.

Inpixio

لا يختلف كثيرًا عن مواقع إزالة خلفية الصور السابقة حيث أنه يمكنك من خلاله إزالة الخلفيات وتغييرها لخلفيات أخرى يوفرها لك الموقع، ويمكنك مسح وإضافة الأجزاء التي تود مسحها أو إعادتها للصورة، وذلك من خلال إضافة الصورة أو سحبها وإفلاتها أو إضافة رابط URL الخاص بها، كما يوفر نسخة لسطح المكتب يمكنك تحميلها من خلال المربع الأخضر الذي يظهر أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.

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