شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تك كرانش": منصة فيسبوك تعانى من أجل الحفاظ على شعبيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إخبارية أن شعبية منصة "فيسبوك" الشهيرة بدأت في التراجع لصالح منصات تواصل اجتماعي حديثة.

وأفاد موقع "تك كرانش"، التقني المتخصص في مواضيع التكنولوجيا، أنه مع تحول المستخدمين الشبان إلى منصات التواصل الاجتماعي الأحدث مثل "تيك توك" و"بي ريال"، تعاني المنصات التقليدية مثل فيسبوك من أجل المحافظة على شعبيتها.

فعلى سبيل المثال خرج تطبيق فيسبوك في العام الماضي من قائمة التطبيقات المجانية العشرة الأكثر تنزيلا سبع مرات، لكن في عام 2022، ارتفع عدد مرات خروج التطبيق من القائمة إلى 97 مرة، وهو ما يشير إلى أن فيسبوك قد يخرج من القائمة تماما بسبب تزايد شعبية التطبيقات الجديدة المنافسة.