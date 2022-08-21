Galaxy S23 Ultra قد يحمل كاميرات بدقة 200MP

من الطبيعي ان تبدأ تسريبات Galaxy S23 Ultra فهو الهاتف الذي عليه الدور في اصدارات سامسونج، اعني ستبدأ التسريبات الفترة القادمة بشكل كبير ولن تتوقف لفترة طويلة حتى تصدر سامسونج الهاتف الجديد في مؤتمرها في شهري يناير او فبراير، التسريب الحالي يتحدث عن كاميرات هاتف سامسونج الجديد، فماذا نعرف؟

Galaxy S23 Ultra بكاميرا 200MP

تستعمل سامسونج كاميرات بدقة 108MP في هواتف Galaxy S Ultra منذ 2020 في هاتف Galaxy S20 Ultra وNote 20 Ultra، كاميرا كانت تعطي صورًا حقيقية بدقة 108MP او باستعمال Pixel binning لتخرج بصور 12MP، لكن سامسونج ستنهي هذا الأمر بإصدارها لمستشعر بدقة 200MP في هاتفها الجديد ليكون S23 Ultra هو الهاتف الوحيد في هذه السلسلة الذي يحمل المستشعر الكبير، هذا كان شيئًا متوقعًا بعد اطلاق سامسونج لمستشعر الـ200MP HP1 في سبتمبر 2021 لكن هناك أخبار أخرى تشير الى ان سامسونج لن تستعمل هذا المستشعر

المسرب الشهير

The S23 Ultra 200MP sensor is an unreleased HP2, almost 100% sure. — Ice universe (@UniverseIce) August 2, 2022

الذي يهتم بأخبار سامسونج وهواتفها وأجهزتها كل الإهتمام يقول بأن Galaxy S23 Ultra سيحمل مستشعر بدقة 200MP ولكن بمستشعر HP2 الذي لم تطلقه سامسونج بعد، بدلًا من مستشعرات HP1 وHP3 التي تم اطلاقها بالفعل.

هاتف Galaxy S23 Ultra ليس الهاتف الأول الذي يصدر بمستشعر 200MP بل ان موتورولا سبقت سامسونج لهذه الناحية بهاتف Motorola X30 Pro الذي أصدرته في الصين الأسبوع الماضي، الهاتف يستطيع تصوير صور بدقة 200MP حقيقية او باستعمال تقنيات الـPixel binning للحصول على صور بدقة 12.5MP او 50MP، بنسبة كبيرة سامسونج ستعطينا نفس الدقة او نفس الفكرة في الصور الخاصة بها.

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