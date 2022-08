Galaxy S23 Ultra قد يحمل كاميرات بدقة 200MP

من الطبيعي ان تبدأ تسريبات Galaxy S23 Ultra فهو الهاتف الذي عليه الدور في اصدارات سامسونج، اعني ستبدأ التسريبات الفترة القادمة بشكل كبير ولن تتوقف لفترة طويلة حتى تصدر سامسونج الهاتف الجديد في مؤتمرها في شهري يناير او فبراير، التسريب الحالي يتحدث عن كاميرات هاتف سامسونج الجديد، فماذا نعرف؟

تستعمل سامسونج كاميرات بدقة 108MP في هواتف Galaxy S Ultra منذ 2020 في هاتف Galaxy S20 Ultra وNote 20 Ultra، كاميرا كانت تعطي صورًا حقيقية بدقة 108MP او باستعمال Pixel binning لتخرج بصور 12MP، لكن سامسونج ستنهي هذا الأمر بإصدارها لمستشعر بدقة 200MP في هاتفها الجديد ليكون S23 Ultra هو الهاتف الوحيد في هذه السلسلة الذي يحمل المستشعر الكبير، هذا كان شيئًا متوقعًا بعد اطلاق سامسونج لمستشعر الـ200MP HP1 في سبتمبر 2021 لكن هناك أخبار أخرى تشير الى ان سامسونج لن تستعمل هذا المستشعر

المسرب الشهير

The S23 Ultra 200MP sensor is an unreleased HP2, almost 100% sure.