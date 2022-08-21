فيديو.. تحليق جسم ساطع في سماء السعودية.. وفلكي: نيزك

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صوراً ومقاطع فيديو لمرور جسم بضوء ساطع بالسماء تمت مشاهدته من عدة مناطق بالمملكة.

وقال رواد السوشيال ميديا إن الصور والفيديوهات أظهرت لحظة اختراق النيزك للغلاف الجوي فوق حائل والقصيم.

وصرح الفلكي السعودي البارز ملهم هندي في تغريدة عبر تويتر: ”تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء #السعودية تمت مشاهدته من #حائل و #القصيم وقد تصلنا شهادات من مناطق اخرى“.

وتابع: ”أضاء النيزك الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنة في مساره في السماء. تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح انه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي“.

ونشر هندي كذلك تغريدة أخرى مرفقة بمقطع فيديو يظهر فيه النيزك في السماء، موضحاً أنه تم تصوير المقطع من القصيم جهة الغرب.