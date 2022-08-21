شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طفلة تتواصل مع محطة الفضاء الدولية باستخدام جهاز لاسلكى خاص بوالدها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت فتاه تبلغ من العمر 8 سنوات، الدردشة مع رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية باستخدام مجموعة راديو الهواة الخاصة بوالدها، حيث أجرت إيزابيلا باين، محادثة استمرت 45 ثانية مع كجيل ليندجرين، أثناء مروره فوق منزلها في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما نقلته صحيفة "ميرور".



تقرير ميرور

وغرد الأمريكي ليندجرين، من الفضاء، ليكشف أن المحادثة كانت من بين جهات الاتصال المفضلة لديه حتى الآن، ومن غير المعتاد للغاية أن يتصل مستخدمو الراديو الهواة برواد الفضاء، لكن والد إيزبايلا المتحمس ماثيو تمكن من تنظيم التفاعل، واعترف بأنه كان يشعر بالغيرة قليلاً من ابنته.

وقالت إيزابيلا، من برودستيرز، "لقد كان رائعًا حقًا وتحقق الحلم، لا أطيق الانتظار لأخبر أصدقائي بكل شيء عن ذلك، آمل أن تلهم الفتيات الصغيرات الأخريات للقيام بالعلوم كما ينبغي أن تكون لكل من الفتيات والفتيان".



الفتاة ووالدها

كانت الشابة قد ألهمت بالأمر بعد لقائها برائد الفضاء البريطاني تيم بيك، عندما كانت في الثانية من عمرها فقط، وخلال المحادثة القصيرة التى أجرتها، قالت الفتاة البريطانية لرائد الفضاء: "اسمي إيزابيلا، أبلغ من العمر ثماني سنوات"، وأجاب الدكتور ليندغرين: "إيزابيلا من الرائع التحدث معك.. شكرًا لك على دخولك الراديو وقولك مرحبًا"، وأضافت: "شكراً لك، حلق بأمان"، فأجاب رائد الفضاء: "شكرا لك إيزابيلا".

بدوره، قال ماثيو، إن تنظيم اتصال غير مجدول مع شخص ما على محطة الفضاء الدولية أمر صعب، وأوضح أنه "أمر غير معتاد للغاية وقد يحدث مرة كل خمس أو ست سنوات، كل شيء يجب أن يصطف، وبعد ذلك يجب أن يكون لديك رائد فضاء على متن الطائرة مستخدمًا المعدات وهو على استعداد للدردشة، لقد كانت تجربة رائعة لإيزابيلا".

وقال أيضًا لـ "BBC Breakfast"، "من خلال الشبكة والمجتمعات التي أشارك فيها، علمت أن رائد الفضاء الذي كان موجودًا هناك كان يستخدم المعدات، لذلك بدأنا للتو في الاستماع إليه وكانت مجرد لعبة حظ حقًا، وأضاف: "يجب أن تحصل على الوقت المناسب عندما تمر محطة الفضاء في سماء المنطقة ويجب أن يكون الوقت المناسب من اليوم عندما يستخدم رائد الفضاء المعدات بالفعل."