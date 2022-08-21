شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snap توقف تطوير طائرتها بدون طيار Snapchat Pixy.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة سناب ستوقف تطوير الطائرة الآلية Pixy، حيث كانت هذه الطائرة تأتى بسعر 230 دولارًا، ويمكنها التقاط صور السيلفي، لتقوم بعد ذلك بمشاركة اللقطات والصور بشكل لاسلكي إلى تطبيق Snapchat على هاتف المستخدمين ليتم نشرها في التطبيق.

وبحسب إيفان شبيجل الرئيس التنفيذي لشركة Snap، خلال جلسة للأسئلة والأجوبة، فإن الشركة أوقفت المزيد من تطوير الطائرة بدون طيار Pixy، حيث جاء القرار بسبب جهود الشركة في إعادة ترتيب أولويات موارد الشركة، بحسب المصادر.

ولا تزال طائرة Pixy متاحة للبيع عبر الإنترنت، وهي مدرجة على أنها متوفرة في الولايات المتحدة وفرنسا "حتى نفاد الإمدادات"، لذلك يبدو من المرجح أنه لن يتم إعادة تخزين Pixy بمجرد نفاد المخزون.