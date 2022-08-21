شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تضيف قيودا على المستخدمين عند مشاركة فيديوهات "Reels" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة منها لمنع المستخدمين عن مشاركة مقاطع فيديو Reels إلى TikTok، قررت منصة إنستجرام إضافة بعض القيود على المستخدمين عند مشاركة الفيديوهات، حيث يمنع انستجرام الأن المستخدمين من تحميل فيديوهات ريلز بدون نشرها، وفي حالة قيام البعض بذلك، فإن إنستجرام يتيح فقط تنزيل الفيديو بدون صوت.

وبحسب التقارير فقد تم اختبار هذه الميزة من قبل بعض المستخدمين على هواتف أيفون، حيث ظهرت لهم رسالة تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في حفظ مقطع الفيديو بدون صوت، ويبدو أن إنستجرام قام بهذا التحديث مؤخرا، حيث كان من الممكن تنزيل مقاطع الفيديو ذات الصوت حتى الشهر الماضي.

وهذا يعني بشكل فعال أنه لا يمكن لمنشئي المحتوى استخدام إنستجرام لتحرير مقطع فيديو، ومشاركتها لإعادة استخدامها على التطبيقات أخرى، خاصة وأن أدوات وميزات التحرير في إنستجرام، متفوقة على TikTok.

ولا يعد هذا أمرا جديدا علي انستجرام في حربه ضد تيك توك، حيث حاولت المنصة المملوكة إلى شركة "ميتا" الانتقال إلى نهج يركز على الفيديو، إلا أنها تراجعت عن الأمر بعد رد الفعل العنيف الذى تلقته من المستخدمين والمشاهير، مما دفع انستجرام للإعلان عن تعديلات على خوارزمية التصنيف الخاصة به والتي من شأنها أن تسلط الضوء على المحتوى الأصلي فوق المحتوى المعاد مشاركته.