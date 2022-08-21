شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون تستثمر 300 مليون دولار في فيتنام لإنتاج ساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة فوكسكون الموردة لشركة أبل وقعت مذكرة تفاهم بقيمة 300 مليون دولار مع شركة التطوير الفيتنامية كينه باك سيتي لتوسيع منشآتها في شمال البلاد لتنويع الإنتاج وتعزيزه.

وقالت صحيفة "توي تري" إن المصنع الجديد للشركة التايوانية على قطعة أرض مساحتها (125 فدانا) في مقاطعة باك جيانغ سيوفر 30 ألف فرصة عمل محلية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير هذا الأسبوع أن Foxconn قد بدأت في اختبار إنتاج Apple Watch في شمال فيتنام.

ونقلت شركة Foxconn ، التي تعمل في Bac Giang منذ 15 عامًا ، جزءًا من إنتاج iPad و AirPods إلى مجمع Quang Chau الصناعي في Bac Giang ، وفقًا لما ذكرته Tuoi Tre، ولم يذكر نوع المنتجات التي سيتم إنتاجها في المصنع الجديد أو سعته.

وقالت الحكومة الفيتنامية العام الماضي إن شركة فوكسكون استثمرت 1.5 مليار دولار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.