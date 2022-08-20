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تكنولوجيا: صواريخ الفضاء الصينية Long March تسجل رقما قياسيا جديدا في عمليات الإطلاق الناجحة

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القاهرة - سامية سيد - تمكن صاروخ Long March-2D من إرسال مجموعة أقمار صناعية إلى الفضاء صباح يوم السبت ، مسجلاً 103 عمليات إطلاق ناجحة متتالية لسلسلة الصواريخ الحاملة الصينية.

 

وكان الرقم القياسي السابق لإطلاق صواريخ لونج مارش المتتالية هو 102 ، تم تسجيله من عام 1996 إلى عام 2011، ومنذ 5 مايو 2020 ، حققت سلسلة الصواريخ الحاملة الصينية 103 انتصارات متتالية في 27 شهرًا فقط ، حيث نقلت أكثر من 200 مركبة فضائية إلى المدار ، بما في ذلك وحدات محطة فضائية ومسبار قمري ومسبار المريخ وسفن فضاء مأهولة. شركة التكنولوجيا ، المقاول الفضائي الرئيسي في البلاد.

 

وقالت الشركة إن الصين تطور الجيل القادم من مركبات الإطلاق المأهولة والصواريخ الثقيلة ، والتي ستتولى مهمات مأهولة في المستقبل إلى القمر ورحلات استكشافية أخرى إلى المريخ والمشتري والكويكبات.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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