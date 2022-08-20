شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صواريخ الفضاء الصينية Long March تسجل رقما قياسيا جديدا في عمليات الإطلاق الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن صاروخ Long March-2D من إرسال مجموعة أقمار صناعية إلى الفضاء صباح يوم السبت ، مسجلاً 103 عمليات إطلاق ناجحة متتالية لسلسلة الصواريخ الحاملة الصينية.

وكان الرقم القياسي السابق لإطلاق صواريخ لونج مارش المتتالية هو 102 ، تم تسجيله من عام 1996 إلى عام 2011، ومنذ 5 مايو 2020 ، حققت سلسلة الصواريخ الحاملة الصينية 103 انتصارات متتالية في 27 شهرًا فقط ، حيث نقلت أكثر من 200 مركبة فضائية إلى المدار ، بما في ذلك وحدات محطة فضائية ومسبار قمري ومسبار المريخ وسفن فضاء مأهولة. شركة التكنولوجيا ، المقاول الفضائي الرئيسي في البلاد.

وقالت الشركة إن الصين تطور الجيل القادم من مركبات الإطلاق المأهولة والصواريخ الثقيلة ، والتي ستتولى مهمات مأهولة في المستقبل إلى القمر ورحلات استكشافية أخرى إلى المريخ والمشتري والكويكبات.