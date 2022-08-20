شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 27.6 مليون وحدة حجم السوق العالمي للهواتف القابلة للطي 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شركة الأبحاث «آي دي سي» أن عدد شحنات الهواتف القابلة للطي في العالم خلال العام الماضي بلغ 7.1 ملايين وحدة بزيادة قدرها 264.3% عن العام الأسبق الذي سجّل شحن 1.9 مليون وحدة وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.

وتوقعت شركة الأبحاث أن يصل حجم السوق العالمي للهواتف القابلة للطي إلى 27.6 مليون وحدة بقيمة سوقية تبلغ 29 مليار دولار في عام 2025، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 70% من عام 2020 إلى 2025. وعلى الرغم من حصتها الصغيرة في السوق، تمثل الأجهزة القابلة للطي فرصة كبيرة لإنعاش سوق الهواتف، وكذلك تعتبر التغيير المرئي الأكثر ابتكارًا من وجهة نظر المستهلك.

من جهتها، توقعت شركة «كاونتر بوينت» للأبحاث أن تقفز حصة «سامسونج» في سوق الهواتف القابلة للطي العالمي من 62% في النصف الأول إلى 80% بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل توقعات نمو الطلب على جهازي «جالاكسي زد فولد 4» و«جالاكسي زد فليب 4» اللذين أطلقتهما عملاق التقنية الكوري في الإمارات والعالم الأسبوع الماضي.

ويعتبر «جالاكسي زد فولد 4» أقوى هواتف عملاق التقنية الكوري الجنوبي القابلة للطي حتى الآن، بفضل النقلة النوعية في أدائه وكذلك بفضل أدائه القوي وتصميمه متغير الشكل وشاشاته الغامرة وميزات تعددية المهام التي تحاكي الميزات المتوفرة في أجهزة الكمبيوتر، ما يجعله مثالياً للترفيه وكذلك زيادة الإنتاجية خلال العمل من أي مكان.

وفي السابق، كان الأداء المتواضع لبطاريات الهواتف القابلة للطي هو أكثر ما يبعد المستخدمين عن تلك الهواتف بالرغم من ميزاتها المتعددة.