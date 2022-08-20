علوم وتكنولوجيا

فيروسات الهاتف (ماهيتها وكيفية التخلص منها)

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احمد صادق 0 تبليغ

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الفيروسات هي أكبر وأقوى الأعداء التي قد يواجهها هاتفك، خاصة إذا كنت مهملًا في استخدامك! هناك العديد من الطرق والسبل التي قد تؤدي هاتفك لأن يصاب بالفيروسات، وهناك أيضًا طرق وسبل لحل هذه المشكلة وإنهاءها من جذورها، فالفيروسات كلما طال وجودها على هاتفك كلما زاد الضرر..وهذا ليس لصالحك، فماذا سيقدم لك هذا المقال؟

فيروسات الهاتف (ماهيتها وكيفية التخلص منها)

جدول المحتويات

ما هو الفيروس؟

هو عبارة عن ضرر يصيب الهاتف لهدف إحداث الأضرار أو سرقة المعلومات أو إظهار رسائل معينة أو إعلاناتا معينة، حيث يقوم الفيروس بالتكاثر وتكرار ونسخ نفسه.

كيف يتعرض الهاتف للفيروسات؟ ومتى؟

  • التحميل من مصادر غير موثوقة: مجرد دخولك على مواقع غير موثوقة أو مواقع مشبوهة هو سبب لأن تتعرض للفيروسات، فما بالك بالقيام بالتحميل منها؛ هذا يجعلك تصيب نفسك بالفيروس بيديك.
  • تثبيت تطبيقات ضارة من خلال متجر جوجل: هل علمت أنه حتى متجر جوجل يمكن أن تتواجد فيه برامج خبيثة؟ كن حريصًا لماهية البرنامج الذي تقوم بتحميله واحرص على رؤية التقييمات والتعليقات التي حصل عليها.
  • تفعيل الروت root على هاتفك: وهذا ما يكسر الحماية الذاتية لهاتفك ويستثنيه من الضمان الذي تقدمه لك شركة تصنيع الهاتف، فتصبح مسؤولًأ تمامًا عما سيجري ولن يسعفك الأمر عندما تلجأ لفروع الصيانة.
  • الدخول على روابط مجهولة المصدر ومواقع مشبوهة: وذلك ما يعرضك للفيروسات والإختراق.

كيف أعرف أن هاتفي قد تعرض للإصابة بفيروسات؟

  • نفاذ البطارية بشكلٍ سريع على غير المعتاد؛ حيث أن تلك الملفات الضارة تستهلك من طاقة البطارية طالما هي على هاتفك.
  • ظهور إعلانات غريبة ومشبوهة هدفها إزعاجك نتيجة إصابته بالفيروس.
  • التعطل المفاجئ للتطبيقات؛ حيث تغلق التطبيقات فجأة أثناء تشغيلها.
  • استنفاذ بيانات الهاتف (الباقة) بشكلٍ مكثف؛ لأن الفيروس يشغل الكثير من المهام في الخلفية.
  • انخفاض مستوى أداء الجهاز؛ حيث يصبح التعامل مع هاتفك بطيء وصعب، وهذا يكون بسبب الإصابة بفيروس.

ما هي أهم البرامج التي أحتاج إليها لمكافحة الفيروسات؟

برنامج Cleaner

فيروسات الهاتف(ماهيتها وكيفية التخلص منها)

هو برنامج خاص بتنظيف الهاتف من الفيروسات وبه العديد من الإعدادات التي تساعد في تلك العملية بشكلٍ قوي.

لتحميل البرنامج

CCleaner – Phone Cleaner

CCleaner – Phone Cleaner

السعر: Free

برنامج McAfee

فيروسات الهاتف(ماهيتها وكيفية التخلص منها)

هو من أشهر برامج مكافحة الفيروسات على الهاتف، يمتاز بالعديد من الإضافات والإعدادات التي تساعد في تحسين هاتفك وتنظيفه ومنها أنه يقوم بمسح ضوئي شامل للفيروسات!

لتحميل البرنامج

McAfee Security: Antivirus VPN

McAfee Security: Antivirus VPN

السعر: Free

برنامج Kaspersky

فيروسات الهاتف (ماهيتها وكيفية التخلص منها) 1

هو تطبيق خاص بتنظيف الهاتف من الفيروسات وأيضًا حظر المواقع أو الروابط التي قد تشتمل على تلك الفيروسات قبل دخولك إليها لهدف حمايتك من الإصابة من الأساس.

لتحميل البرنامج 

Kaspersky Security & VPN

Kaspersky Security & VPN

السعر: Free

برنامج Avast

فيروسات الهاتف (ماهيتها وكيفية التخلص منها)

هو من أٌقوى وأشهر التطبيقات لمكافحة الفيروسات على هاتفك، حيث يمتلك الكثير من الأدوات المميزة كحظر المكالمات المزعجة وله جدار مضاد لعمليات سرقة البيانات والمعلومات.

لتحميل البرنامج 

Avast Antivirus & Security

Avast Antivirus & Security

السعر: Free

برنامج Smart Cleaner

فيروسات الهاتف (ماهيتها وكيفية التخلص منها)

هو برنامج ممتاز لإزالة الفيروسات من على الهاتف وبه العديد من الأدوات والإعدادات المميزة كإزالة ملفات التخزي المؤقت وتحسين البطارية وإدارة الملفات والتطبيقات وأداة تسريع الألعاب.

لتحميل البرنامج

Smart Cleaner PRO

Smart Cleaner PRO

السعر: Free

برنامج One Booster

فيروسات الهاتف (ماهيتها وكيفية التخلص منها) 2

هو برنامج لتنظيف الهاتف من الفيروسات ويدعم الكثير من الإعدادات كتنظيف ذاكرة التخزين الداخلية من الملفات الغير مهمة.

لتحميل البرنامج

One Booster: Antivirus&Cleaner

One Booster: Antivirus&Cleaner

السعر: Free

برنامج Nova Cleaner

فيروسات الهاتف (ماهيتها وكيفية التخلص منها) 3

برنامج مميز لتنظيف الهاتف من الفيروسات الضارة، به العديد من الإعدادات الهامة كقيامه بالتنظيف التلقائي للهاتف من الفيروسات والقيام بتعزيز سرعته.

لتحميل البرنامج

Nova Cleaner - Cleaner, Master

Nova Cleaner - Cleaner, Master

السعر: Free

هل يمكنني إزالة الفيروسات بدون برامج؟

1- قم بمراجعة التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخرًا وقم بمسحها واحدًا تلو الأخر حتى تجد المشكلة التي تواجهها قد حُلًّت!

2-إجراء ضبط المصنع للهاتف: حيث يمكنك إجراء ضبط المصنع ومسح كل شيء على هاتفك وهذا ما يضمن لك إزالة الفيروسات وكل التطبيقات التي لا تريدها.

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المصدر الأصلي : عرفني

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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