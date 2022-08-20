فيروسات الهاتف (ماهيتها وكيفية التخلص منها)

الفيروسات هي أكبر وأقوى الأعداء التي قد يواجهها هاتفك، خاصة إذا كنت مهملًا في استخدامك! هناك العديد من الطرق والسبل التي قد تؤدي هاتفك لأن يصاب بالفيروسات، وهناك أيضًا طرق وسبل لحل هذه المشكلة وإنهاءها من جذورها، فالفيروسات كلما طال وجودها على هاتفك كلما زاد الضرر..وهذا ليس لصالحك، فماذا سيقدم لك هذا المقال؟

جدول المحتويات

ما هو الفيروس؟

هو عبارة عن ضرر يصيب الهاتف لهدف إحداث الأضرار أو سرقة المعلومات أو إظهار رسائل معينة أو إعلاناتا معينة، حيث يقوم الفيروس بالتكاثر وتكرار ونسخ نفسه.

كيف يتعرض الهاتف للفيروسات؟ ومتى؟

التحميل من مصادر غير موثوقة: مجرد دخولك على مواقع غير موثوقة أو مواقع مشبوهة هو سبب لأن تتعرض للفيروسات، فما بالك بالقيام بالتحميل منها؛ هذا يجعلك تصيب نفسك بالفيروس بيديك.

مجرد دخولك على مواقع غير موثوقة أو مواقع مشبوهة هو سبب لأن تتعرض للفيروسات، فما بالك بالقيام بالتحميل منها؛ هذا يجعلك تصيب نفسك بالفيروس بيديك. تثبيت تطبيقات ضارة من خلال متجر جوجل: هل علمت أنه حتى متجر جوجل يمكن أن تتواجد فيه برامج خبيثة؟ كن حريصًا لماهية البرنامج الذي تقوم بتحميله واحرص على رؤية التقييمات والتعليقات التي حصل عليها.

هل علمت أنه حتى متجر جوجل يمكن أن تتواجد فيه برامج خبيثة؟ كن حريصًا لماهية البرنامج الذي تقوم بتحميله واحرص على رؤية التقييمات والتعليقات التي حصل عليها. تفعيل الروت root على هاتفك: وهذا ما يكسر الحماية الذاتية لهاتفك ويستثنيه من الضمان الذي تقدمه لك شركة تصنيع الهاتف، فتصبح مسؤولًأ تمامًا عما سيجري ولن يسعفك الأمر عندما تلجأ لفروع الصيانة.

وهذا ما يكسر الحماية الذاتية لهاتفك ويستثنيه من الضمان الذي تقدمه لك شركة تصنيع الهاتف، فتصبح مسؤولًأ تمامًا عما سيجري ولن يسعفك الأمر عندما تلجأ لفروع الصيانة. الدخول على روابط مجهولة المصدر ومواقع مشبوهة: وذلك ما يعرضك للفيروسات والإختراق.

كيف أعرف أن هاتفي قد تعرض للإصابة بفيروسات؟

نفاذ البطارية بشكلٍ سريع على غير المعتاد؛ حيث أن تلك الملفات الضارة تستهلك من طاقة البطارية طالما هي على هاتفك.

حيث أن تلك الملفات الضارة تستهلك من طاقة البطارية طالما هي على هاتفك. ظهور إعلانات غريبة ومشبوهة هدفها إزعاجك نتيجة إصابته بالفيروس.

هدفها إزعاجك نتيجة إصابته بالفيروس. التعطل المفاجئ للتطبيقات؛ حيث تغلق التطبيقات فجأة أثناء تشغيلها.

حيث تغلق التطبيقات فجأة أثناء تشغيلها. استنفاذ بيانات الهاتف (الباقة) بشكلٍ مكثف؛ لأن الفيروس يشغل الكثير من المهام في الخلفية.

لأن الفيروس يشغل الكثير من المهام في الخلفية. انخفاض مستوى أداء الجهاز؛ حيث يصبح التعامل مع هاتفك بطيء وصعب، وهذا يكون بسبب الإصابة بفيروس.

ما هي أهم البرامج التي أحتاج إليها لمكافحة الفيروسات؟

برنامج Cleaner

هو برنامج خاص بتنظيف الهاتف من الفيروسات وبه العديد من الإعدادات التي تساعد في تلك العملية بشكلٍ قوي.

لتحميل البرنامج

السعر: Free

برنامج McAfee

هو من أشهر برامج مكافحة الفيروسات على الهاتف، يمتاز بالعديد من الإضافات والإعدادات التي تساعد في تحسين هاتفك وتنظيفه ومنها أنه يقوم بمسح ضوئي شامل للفيروسات!

لتحميل البرنامج

السعر: Free

برنامج Kaspersky

هو تطبيق خاص بتنظيف الهاتف من الفيروسات وأيضًا حظر المواقع أو الروابط التي قد تشتمل على تلك الفيروسات قبل دخولك إليها لهدف حمايتك من الإصابة من الأساس.

لتحميل البرنامج

السعر: Free

برنامج Avast

هو من أٌقوى وأشهر التطبيقات لمكافحة الفيروسات على هاتفك، حيث يمتلك الكثير من الأدوات المميزة كحظر المكالمات المزعجة وله جدار مضاد لعمليات سرقة البيانات والمعلومات.

لتحميل البرنامج

السعر: Free

برنامج Smart Cleaner

هو برنامج ممتاز لإزالة الفيروسات من على الهاتف وبه العديد من الأدوات والإعدادات المميزة كإزالة ملفات التخزي المؤقت وتحسين البطارية وإدارة الملفات والتطبيقات وأداة تسريع الألعاب.

لتحميل البرنامج

السعر: Free

برنامج One Booster

هو برنامج لتنظيف الهاتف من الفيروسات ويدعم الكثير من الإعدادات كتنظيف ذاكرة التخزين الداخلية من الملفات الغير مهمة.

لتحميل البرنامج

السعر: Free

برنامج Nova Cleaner

برنامج مميز لتنظيف الهاتف من الفيروسات الضارة، به العديد من الإعدادات الهامة كقيامه بالتنظيف التلقائي للهاتف من الفيروسات والقيام بتعزيز سرعته.

لتحميل البرنامج

السعر: Free

هل يمكنني إزالة الفيروسات بدون برامج؟

1- قم بمراجعة التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخرًا وقم بمسحها واحدًا تلو الأخر حتى تجد المشكلة التي تواجهها قد حُلًّت!

2-إجراء ضبط المصنع للهاتف: حيث يمكنك إجراء ضبط المصنع ومسح كل شيء على هاتفك وهذا ما يضمن لك إزالة الفيروسات وكل التطبيقات التي لا تريدها.