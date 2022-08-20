شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق تطبيق "واتساب" على ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة "ميتا" تطبيقاً أصلياً لواتساب يعمل على نظام التشغيل ويندوز Windows حسبما نقلت شركة ميتا.

وأبرز ما يميز هذا التطبيق الجديد، هو أنه لن يستخدم الواجهة الخلفية القديمة المستندة على الويب، وتم تحديثه ليتم تشغيله بشكل أصلي على ويندوز Windows، أي إن لن يحتاج لربطه بهاتف ليتم إرسال واستقبال الرسائل وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.

وعلى الرغم من أن التطبيق لن يبدو مختلفاً حقاً، إلا أنه سيعمل بشكل أفضل، ويستخدم موارد أقل، ومن المفترض أن يتم تشغيله بشكل أسرع من ذي قبل.

كما ستطلق واتساب أيضاً تطبيقاً خاصاً لأنظمة MacOS، على الرغم من أنه لا يزال قيد التطوير، حيث يتم اختبار تطبيق MacOS في إصدار تجريبي مغلق وسيصل باعتباره ‘تطبيقا عالميا’ لنظام التشغيل MacOS، مما يعني أنه سيعتمد على إصدار آيفون iPhone من تطبيق واتساب، وسيعمل أصلاً على حواسيب Apple المحمولة.

وذكر موقع 9to5Mac أن الإصدار التجريبي المبكر لتطبيق واتساب لسطح المكتب الجديد أسرع بكثير من الإصدار الحالي.

بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تستخدم عليه تطبيق واتساب الجديد لسطح المكتب، فسيظل هناك حاجة إلى ربطه مع حساب هاتف ذكي مرتبط برقم هاتف.

وبمجرد الربط سيمكن إرسال الرسائل واستلامها وإجراء مكالمات واتساب مع اعتماد التشفير التام طرف لطرف على كل جهاز مرتبط.

ويمكن استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة حتى إذا كان الهاتف غير متصل بالإنترنت. ولكن سيتم تسجيل خروج الأجهزة المرتبطة تلقائياً إذا لم يتم استخدام الهاتف خلال 14 يومًا.

وفي النهاية يمكنكم تحميل التطبيق الجديد على ويندوز من متجر "مايكروسوفت ستور".