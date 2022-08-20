شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أكبر هجوم على Cloud Armor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت جوجل أن هناك محاولة ضخمة لإغلاق أحد عملاء Cloud Armor ، وبلغت ذروتها عند 46 مليون طلب في الثانية. وهذا يجعله أكبر هجوم لرفض الخدمة الموزع من المستوى 7 تم الإبلاغ عنه على الإطلاق ، وقد تعاملت بنية جوجل الأساسية مع الزيادة في حركة المرور.

أوضحت جوجل أن الهجوم كان يعادل يومًا كاملاً من زيارات ويكيبيديا القادمة في 10 ثوانٍ فقط. وشعبية ويكيبيديا تضعها في قائمة العشرة الأوائل من بين جميع مواقع الويب، لذلك يعد هذا إنجازًا مذهلاً من الاستقرار لتحمل مثل هذا الهجوم القوي من هجمات DDoS.

يحمي Google Cloud Armor التطبيقات (الطبقة 7) ومواقع الويب من هجمات الإنترنت من هذا النوع بانتظام باستخدام تقنيات موازنة التحميل التي تحافظ على تشغيل خدمات الويب حتى في مواجهة هذه التحديات. بينما تدعي Cloud Armor أنها تدعم أكثر من مليون استعلام في الثانية ، فقد تمكنت من التعامل مع ما سيكون عادةً عبئًا ساحقًا يبلغ 46 مليونًا هذه المرة وفقا لما نقلته Digitartlends.

بدأ الهجوم في الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في 1 يونيو الماضي، وصعد سريعًا إلى ذروته في حوالي 10 دقائق ، وهو ما كان أكبر بنسبة جوجل بالمائة من الرقم القياسي المذكور سابقًا. أبلغت Google أن Cloud Armor قد اكتشف بالفعل هجوم DDoS وأوصى العميل بقاعدة لمنع الهجوم والتي نجحت بشكل جيد. بعد بضع دقائق بدأت الطلبات في الانخفاض ربما عندما أدرك المخترق أن المحاولة لم تنجح.

تقدم جوجل الحماية التكيفية التي تحلل أنماط حركة المرور العادية بحيث يكون هناك خط أساس للمقارنة به.

سمح هذا بالكشف المبكر واتخاذ إجراءات سريعة لمنع الهجوم قبل أن يتسبب في أي تعطيل.

أفادت جوجل أن حجم هجمات DDoS يتزايد بشكل كبير ، تغذيها جيوش من الروبوتات الخبيثة لذلك قد لا يستمر هذا السجل طويلاً.