شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. خطأ صوتى بمقاطع Reels فيسبوك يثير الجدل مع تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير لموقع ذا فيرج التقني، نفى شركة ميتا كتمها عمدًا صوت مقاطع فيديو Reels التي تم تنزيلها لمنع المستخدمين من تصديرها إلى تيك توك، حيث ألقى متحدث باسم الشركة باللوم على "خلل صوتي" في الحادث وقال إنه في طور الإصلاح.

ذكرت تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المستخدمين الذين أرادوا تصدير Reels الخاصة بهم إلى تطبيق آخر TikTok اضطروا إلى نشر الفيديو أولاً - أو المخاطرة بفقدان الصوت.

قبل هذا التطوير كان بإمكان مستخدمي إنستجرام تصوير مقطع فيديو وتحريره باستخدام أدوات Reels واختيار تنزيله ونشره في مكان آخر.

على الرغم من أن ميتا تأمل في وضع Reels على أنها مستقبل إنستجرام وفيسبوك، فقد كافحت لأخذ التاج من تطبيق الفيديو القصير السائد تيك توك. غالبًا ما ينشر المنشئون والعلامات التجارية Reels على حساباتهم على TikTok (أو العكس) ، مما يعني أن إنستجرام وفيسبوك لم يعدا وجهات حصرية لهذا المحتوى.

يمنح تيك توك المستخدمين القدرة على نقل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها على النظام الأساسي بسهولة إلى فيسبوك و إنستجرام Reels، لكن القيام بالعكس على الأنظمة الأساسية المملوكة لشركة Meta يتطلب تنزيل الفيديو يدويًا أولاً.

تمتلك كل من Reels و TikTok أدوات تحرير مختلفة ، لذلك من السهل معرفة سبب رغبة المستخدم في التعديل في نظام أساسي معين ونشر متقاطع - ناهيك عن أنه يوفر الوقت ببساطة.

لا يزال ميتا يعمل على إصلاح خلل الصوت في Reels اعتبارًا من بعد ظهر يوم الجمعة الماضية، وفقا لما نقله موقع Engadget.

يبدو أن الخلل يؤثر فقط على مستخدمي iPhone، وقالت الشركة في بيانها: "نظرًا لوجود خطأ فإن ميزة تنزيل Reels لا تعمل على النحو المقصود لمستخدمي iOS وفي بعض الحالات، يكون الصوت مفقودًا في التنزيلات - نحن نعمل على إصلاح المشكلة في أقرب وقت ممكن".