شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعد بترقيات للرسومات Horizon بعد انتشار لقطة شاشة مثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، لقطة من صورته الرمزية الرقمية وهو يقف أمام برج إيفل فى فرنسا وكنيسة سيجرادا فانيليا فى إسبانيا، كوسيلة للإعلان عن إطلاق Horizon Worlds في فرنسا وإسبانيا، لسوء حظه بدأ الإنترنت على الفور بشكل أو بآخر في سحب لقطة شاشة لمنصة الواقع الافتراضي ، وربما لأن الرسومات كانت كما وصفها أحد مستخدمي تويتر على قدم المساواة مع لعبة Teletubbies لجهاز PlayStation One.

شاهد زوكربيرج الميمات على ما يبدو ويريد إخبارك بأن ميتا تعمل على الرسومات. ونشر بعض لقطات الشاشة الجديدة على فيسبوك وإنستجرام، حيث أظهر نسخة أكثر شبهاً بالحياة من نفسه وساحة قديمة المظهر.

قال "التحديثات الرئيسية لرسومات Horizon و avatar قريباً" ، ووعد بمشاركة المزيد من التفاصيل في مؤتمر Connect القادم. صرح المتحدث باسم Meta ، بيتر جراي ، لموقع The Verge أن الشركة ليس لديها أي أخبار لمشاركتها عن موعد حدوث ذلك ، ولكن حدث العام الماضي عُقد في أكتوبر.

أما بالنسبة إلى لقطة الشاشة الأصلية، فهو يعترف بأنها ليست جذابة تمامًا. "أعلم أن الصورة التي نشرتها في وقت سابق من هذا الأسبوع كانت أساسية جدًا - تم التقاطها بسرعة كبيرة للاحتفال بالإطلاق وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

ليست ميتا هي الوحيدة التي تعد برسومات أفضل في محاولة لإغراء الناس للانضمام إلى metaverse الخاص بها. في الشهر الماضي أعلنت شركة Roblox أنها كانت تقوم أيضًا بتحديث رسوماتها التقليدية منخفضة الدقة والكتل ، وقال قائد منتجاتها جوش أنون إن هدفها النهائي هو "تكرار العالم الحقيقي" في مقابلة مع Protocol.

وتعد الرسومات ثانوية لما تفعله بها، حتى إذا كان تحديث Meta الجديد لـ Horizon يعمل على ترقية العناصر المرئية إلى مستوى Fortnite ، على سبيل المثال ، فلن يكون ذلك مهمًا إلا إذا كان هناك شيء مثير للاهتمام تراه في عوالمها الافتراضية.