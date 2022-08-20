شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر علامة خاصة لتمييز الحسابات التي تم التحقق من رقم هاتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المهندسة جين مانشون وونج في اكتشاف علامة Twitter التي من شأنها أن تضع علامة على الحسابات التي تحتوي على رقم هاتف تم التحقق منه، كما أشارت أيضًا إلى ميزة اختبار أخرى تُظهر عدد المشاهدات للتغريدات ، والتي يمكن لبعض المستخدمين الوصول إليها بالفعل لتغريداتهم الخاصة تحت عنوان "التحليلات". ومع ذلك ، قالت إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا سيقتصر على المؤلف أم سيكون مرئيًا للجميع.

يعد ربط حساب برقم إحدى الطرق لإبراز أنه تم إنشاؤه بجهد أكبر من أبسط ماكرو ويمكن استخدامه لتصفية التغريدات التي تظهر بشكل بارز أو جعلها من خلال المستويات المختلفة لفلاتر الجودة.

يسمح تويتر أيضًا للأشخاص بامتلاك نفس رقم الهاتف المرتبط بما يصل إلى عشرة حسابات مختلفة ، بينما يمكن للمطورين تصنيف الحسابات الآلية لإعلام الأشخاص بعدم وجود شخص وراء كل مشاركة.

يجب أن يكون لدى حسابات "العلامة الزرقاء" التي تم التحقق منها رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني تم التحقق منه وفقا لما نقله موقع ذا فيرج التقني.

عندما تحدث جاك دورسي الرئيس التنفيذي، آنذاك عن خطط للسماح بالتحقق للجميع، أنها يمكن أن تكون مشابهة لكيفية استخدام خدمات مثل Airbnb و Tinder لأرقام الهواتف كجزء من عمليات التحقق من حساباتهم.

ومع ذلك فإن تشجيع المستخدمين على ربط أرقام الهواتف بحساباتهم وعرض الحالة يعني أن تأمين هذه البيانات يصبح مشكلة.

في 5 من أغسطس أعلن موقع تويتر عن تفاصيل حادثة سمحت للمهاجم باكتشاف 5.4 مليون اسم حساب مرتبطة بأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني معينة.

من خلال حساب الشركة الخاص، تم إدخال ثغرة الخصوصية في تحديث يونيو 2021، ولم يتم إبلاغ تويتر حتى يناير ، ولم يكن تويتر على علم بأن المعلومات قد سُرقت حتى يوليو عندما نشرت تقارير إعلامية أن شخصًا ما كان يحاول بيع قاعدة البيانات.

حدث اختراق عام 2020 الذي سمح للمهاجمين بالتغريد من حسابات جاك دورسي وجو بايدن حول بتكوين بعد أن صمم المهاجمون الاجتماعيون طريقهم لاستخدام أدوات تويتر الداخلية.

في مايو وافق Twitter على تسوية بقيمة 150 مليون دولار للاستخدام غير الصحيح لأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي تم جمعها للمصادقة الثنائية في استهداف الإعلانات، مما يوضح مدى تسرب البيانات.

مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، هناك ضغط للتأكد من أن المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تأتي من أشخاص حقيقيين أو على الأقل شخص ما في البلد الذي يزعمونه. يمكن أن تلعب علامة رقم الهاتف دورًا في الحكم على مصداقية الحساب، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان تويتر نشرها على نطاق واسع وموعدها.