شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصدر خطة عمل علمية وتكنولوجية لدعم الحد من الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصين خطة عمل من 2022 إلى 2030 لدعم هدف خفض الكربون فى البلاد من خلال تدابير علمية وتكنولوجية، واقترحت خطة العمل، التى جمعتها تسع إدارات مركزية بما فى ذلك وزارة العلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إجراءات الابتكار العلمى والتكنولوجى والتدابير الوقائية لدعم هدف بلوغ ذروتها فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وإجراء الاستعدادات البحثية لـ تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.

وتتضمن الخطة إجراءات محددة لتعزيز الاختراقات التكنولوجية والابتكار فى تحويل الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون، وإعادة هندسة العمليات الصناعية منخفضة الكربون وعديمة الكربون، والبناء والنقل منخفض الكربون، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى السالبة وغير ثانى أكسيد الكربون، والتعاون العالمى، من بين أمور أخرى، وفقا لشينخوا.

ومن أجل ضمان تنفيذ خطة العمل، ستعمل وزارة العلوم والتكنولوجيا على تعزيز نظام وآلية البحث العلمي، والتتبع الفنى والمراقبة وحماية حقوق الملكية الفكرية للإنجازات التكنولوجية ذات الصلة.