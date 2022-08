شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Fortnite يضيف تغييرات للخريطة وإصلاحات الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Epic Games مؤخرًا بتحديث Fornite من خلال طرح Dragon Ball Crossover التي أضافت العديد من المحتويات الجديدة إلى اللعبة، حيث تمت إضافة آخر تحديث (الإصدار 21.40) - مهام جديدة ومهرجان Dragon Ball Super Episode وقدرة اللاعبين على مشاهدة حلقات Dragon Ball Super داخل اللعبة من بين أمور أخرى.

وبصرف النظر عن ذلك، تلقت خريطة Fortnite Chapter 3: Season 3 أيضًا بعض التغييرات مثل - عودة Lazy Lagoon و Pirate Cannons و Tilted Towers التي تم تجديدها، وقامت الشركة بتحديث منشور المدونة الخاص بها للإعلان عن تعاون Dragon Ball وتغييرات الخريطة الجديدة.

تغييرات جديدة على الخريطة في Fornite أجرت اللعبة أيضًا بعض التغييرات على Tilted Towers، حيث سمحت Epic للاعبين باستخدام سبائك الذهب الخاصة بهم للتصويت على ما يجب أن يحل محل المواقع المدمرة سابقًا خلال حدث No Sweat Summer.

وحصلت الأبراج المائلة الآن على المباني الفائزة والتي تشمل - The Restaurant by Benmac و The Apartments by Charlee-brown و The Shops by 0ricent.

علاوة على ذلك، سيتمكن مستخدمو Android الآن من تشغيل Fortnite بسرعة 90 إطارًا في الثانية على الأجهزة المتوافقة، ووفقًا للمدونة، يمكن للمستخدمين العثور على الخيار في الإعدادات داخل علامة التبويب الفيديو، ويقترح المنشور إذا لم تتمكن من العثور على الخيار، فهذا يعني أن جهازك غير متوافق.

ومع ذلك، حذرت الشركة أيضًا من أن تمكين هذا الخيار قد يؤدي إلى استنزاف طاقة جهازك أو زيادة ناتج الحرارة - مما سيؤدي مرة أخرى إلى انخفاض معدل الإطارات في الثانية، علاوة على ذلك، أضاف التحديث الجديد أيضًا بعض إصلاحات الأخطاء الرئيسية.