شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صناعة السيارات الكهربائية تتراجع فى إيطاليا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانت إيطاليا من تأخر واضح وتقلص شديد لسوق سياراتها عموماً، وانخفاض مقلق في الإقبال على السيارات الكهربائية خصوصاً، في الوقت الذي استمرت معظم الأسواق الأوروبية في نمو هائل بسوق السيارات الكهربائية خلال الأشهر الستة الأُولى من عام 2022.

ووفقا لما ذكره موقع "رؤية"، بحسب الإحصاءات الرسمية التي أعدتها Unrea، فإن السوق الإيطالي للسيارات عموماً تقلّص في 2022 بأكثر من 22% على أساس سنوي، بعدما انخفض من 900 ألف طلب في 2021، ليصبح فقط أقل من 694 ألف طلب.

ولكن على الجانب الآخر، أصبحت السيارات الهجينة هي الأكثر شيوعاً للبيع في إيطاليا، مع حصة سوقية بلغت 33%، مقابل 27.6% و20.6% لسيارات محركات البنزين والديزل.

بينما سجلت السيارات الكهربائية في النصف الأول من عام 2022، نحو 25082 طلباً فقط، بانخفاض 17.5% عن العام الماضي البالغ 30390 طلباً خلال نفس الفترة الزمنية.

وأرجعت الإحصائية هذا التراجع في النمو لسوق السيارات الكهربائية في إيطاليا إلى تأخر الحكومة لأشهر قبل إطلاق حزمة مالية لدعم المركبات منخفضة الانبعاثات.

كما أن الحزمة المالية الجديدة التي أطلقتها الحكومة خففت قليلاً من خسارة السيارات الكهربائية، غير أن المستقبل لا يزال ضبابياً في ظل عدم اليقين الاقتصادي المصاحب بتردد العملاء في الشراء، والذي لا يوجد له حل حتى الآن.