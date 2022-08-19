علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعرف على قصة إطلاق أول قمر صناعى فلبينى

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت الفلبين من إطلاق أول قمر صناعى خاص بها لأول مرة في 19 أغسطس 1997، وقبل إطلاقه كان قمر الاتصالات الوحيد في البلاد هو القمر الذي تم شراؤه من إندونيسيا بعد أن كان بالفعل في المدار.

 

لكن بعد عام واحد، أرسلت شركة Mabuhay Philippines للأقمار الصناعية قمرها الصناعي الخاص إلى المدار باستخدام صاروخ Long March 3B الصيني.

 

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تم تسمية القمر الصناعي الجديد، الذي بناه Space Systems Loral، باسم Agila-2 تكريما لنسر الفلبين العظيم.

 

 كما أنه يوفر أقوى تغطية في آسيا والمحيط الهادئ، ولكن في عام 2009، باعته الفلبين لشركة Asia Broadcast Satellite.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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