شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قصة إطلاق أول قمر صناعى فلبينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الفلبين من إطلاق أول قمر صناعى خاص بها لأول مرة في 19 أغسطس 1997، وقبل إطلاقه كان قمر الاتصالات الوحيد في البلاد هو القمر الذي تم شراؤه من إندونيسيا بعد أن كان بالفعل في المدار.

لكن بعد عام واحد، أرسلت شركة Mabuhay Philippines للأقمار الصناعية قمرها الصناعي الخاص إلى المدار باستخدام صاروخ Long March 3B الصيني.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تم تسمية القمر الصناعي الجديد، الذي بناه Space Systems Loral، باسم Agila-2 تكريما لنسر الفلبين العظيم.

كما أنه يوفر أقوى تغطية في آسيا والمحيط الهادئ، ولكن في عام 2009، باعته الفلبين لشركة Asia Broadcast Satellite.