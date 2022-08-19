’’واتس آب‘‘ يطلق ميزة هامة بشأن السكرين شوت

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت الشركة المالكة لـ"واتس آب"، إصدار تجريبي لنظام التشغيل أندرويد 2.22.18.16، يعمل على حظر لقطة الشاشة لـ "view" للصور ومقاطع الفيديو، والتي قد يتم تضمينها مع التحديثات القادمة.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، ستمنع هذه الميزة المستخدمين من التقاط لقطات شاشة للصور ومقاطع الفيديو التي تظهر مرة واحدة، لكن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا على واتس آب beta لنظام أندرويد وسيتم طرحها مع التحديث القادم للتطبيق.

وكانت ميزة حظر لقطة الشاشة قيد التطوير أيضًا على واتس آب beta لنظام التشغيل iOS ، كما يزعم التقرير. من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول هذه الميزة في الأيام المقبلة.

وأطلق تطبيق التواصل الفوري "واتساب" نسخة لأجهزة الكمبيوتر، لا تحتاج الربط مع الهاتف، مثلما كان يحدث في الماضي.

وقال التطبيق في تحديث نشره على الموقع الرسمي الخاص به، إن مستخدميه في السابق كانوا يحتاجون إلى وجود الهاتف بجانبهم حتى يتمكنوا من إجراء عملية ربط مع الكمبيوتر، كي يتمكنوا من استخدام نسخة على «سطح المكتب» من التطبيق، ولكن هذا الأمر لم يعد مطلوبًا، مضيفًا أن النسخة الجديدة الخاصة بالحواسيب (أجهزة الكمبيوتر)، باتت متاحة للجميع، بحسب سكاي نيوز.

وأوضح «واتساب»، أنه يسعى دائمًا من أجل جعل استخدام التطبيق على الحواسيب (أجهزة الكمبيوتر) أفضل، وفي السياق جرى تطوير نسخة من التطبيق خاصة للحواسيب (أجهزة الكمبيوتر) التي تعمل بنظامي «ويندوز» و«ماك».

ووضع التطبيق رابط تحميل نسخته على الحواسيب (أجهزة الكمبيوتر) التي تعمل بالنظامين، مشيرًا إلى الخطوات اللازمة لذلك.

ومن مزايا هذه الخطوة الجديدة، هو زيادة السرعة والموثوقية في التطبيق، وتوفير نسخة متلائمة مع نظم التشغيل في الحاسوب (أجهزة الكمبيوتر)، والاستمرار في تلقي التنبيهات والرسائل حتى عندما لا يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت.