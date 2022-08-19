تحدثنا سابقًا عن ماهية المعالج، وذكرنا مكوناته وما هو، ولكن تنقسم معالجات هواتف الأندرويد لأنواع عدة، وتختلف تلك الأنواع عن بعضها والبعض منها قد صنع لهواتف معينة، والبعض قد صنع للجميع!، فكيف يمكنك معرفة الأفضل والأقوى من كل نوع منها؟ هذا ما سأجيب عليه في هذه المقالة.

ما هي أنواع معالجات الهواتف SoC ؟

تنقسم معالجات الهواتف إلى أربعة وهم الأشهر: Snapdragon، Exynos، Kirin ،Helio.

معالج Snapdragon (SD):

هو معالج أطلقته شركة Qualcomm، وهي رائدة في صناعة وإنتاج معالجات الهواتف الذكية SoC، ويتميز هذا المعالج بسهولة التعديل عليه وتطويره من خلال الشركة لذا هو دومًا في مرحلة تطوير ودومًا يتفوق على نفسه، ويقدم أداء مذهل!

وهذا المعالج قد أطلق لثلاثة مستويات:

فئة SD 400: وهي فئة هواتف الفئة الاقتصادية. فئة SD 700/600: وهي فئة هواتف الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا. فئة SD 800: وهي فئة هواتف الفئة العليا.

حيث يصدر كل سنة نسخة أحدث من كل فئة، كـ 625/730/8+..وهكذا.

معالج Exynos:

وهو الخاص بهواتف samsung، أطلقت شركة Samsung هذا المعالج وخصصته للهواتف التي تنتجها من فئتها العليا خاصة؛ وهي التي تأتي من سلسلة S و Note ويتميز بتوفيره للحرارة وتقديمه للأداء المذهل وسرعته الكبرى، ولكن يواجه الأن مشاكل سيئة في الأداء، والتوفير في الطاقة وفي الحرارة، بل ويطالب الكثير بتوقف سامسونج عن إصدار هذه المعالجات بعد وصولها حاليًا للكثير من المشاكل.

ولكن قد تتسائل؛ ماذا تستعمل Samsung في الهواتف التي لا تأتي في الفئة العليا؟

في هذه الحالة تستعين بـ Snapdragon، مثل هاتف Samsung M52 مثلًا.

الجدير بالذكر هو Snapdragon بدأ في التواجد في سلسلة عليا حاليًا وهي سلسلة S، في هاتف S22 حيث تم إنتاجه بمعالج Snapdragon 8 Gen 1.

معالج Kirin:

وهو مطور ومصنع خصيصًأ لهواتف hwaui، حيث تتميز هذه المعالجات بتقديمها أداء ممتاز أحيانًا، وأحيانًا أداء مقبول، وتوفير جيد للطاقة، وتوافقية مذهلة مع هواتف هواوي المصنعة لأجلها. وتم إنتاج هذا المعالج على ثلاث فئات:

Kirin 600: وهي للفئات المتوسطة، Kirin 700: وهي للفئة المتوسطة والمتوسطة العليا. Kirin 900: وهي للفئات العليا.

معالج Helio:

وهو المفضل لدى هواتف الشركات الصينية، مثل realme و xiaome، من تصنيع شركة MediaTek، ويتميز بتقديمه أداء رفيع ولكنه استهلاكي للبطارية غالبًا، حيث هو ليس الأفضل في توفير الطاقة فيتفوق عليه في ذلك المنافس المباشر له معالج Snapdragon في أغلب الأحوال، ولكن ينقلب الأمر عندما يتعلق بالأداء..فيقدم Helio أداء مذهل ويتحمل المهام المتعددة بشكلٍ جيد!

وتنقسم المعالجات التي صنعتها MediaTek لخمس فئات:

Dimenstiy: وهي تعتبر السلسلة الرئيسية والأقوى حاليًا من MediaTek وتدعم جميع شبكات الإتصال حتى الـ 5G. سلسلة Helio G: وهي الفئة الموجهة للألعاب وهي ثاني الفئات قوة. سلسلة Helio x: كانت موجهة للفئات العليا ولكن لم يصدر أي معالج جديد من هذه الفئة منذ أوائل 2017. سلسلة Helio P: وهي السلسلة الموجهة لهواتف الفئة المتوسطة، حيث تقدم فيها أداء مذهل وسلس للغاية. سلسلة Helio A: وهي السلسلة الموجهة لهواتف الفئة الاقتصادية.